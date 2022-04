“C’era una volta”: al Bambino Gesù attori e attrici leggono le favole ai più piccini Oggi attori e attrici del piccolo e del grande schermo italiano hanno fatto visita ai bambini e alle bambine ospitate al Bambino Gesù per leggere loro le fiabe.

A cura di Beatrice Tominic

Foto dalla pagina Facebook "Ospedale Pediatrico Bambino Gesù"

Nella mattinata di oggi, venerdì 29 aprile, attori e attrici del piccolo e del grande schermo del nostro Paese e non solo sono arrivati all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma con uno scopo ben preciso: quello di leggere ai piccoli e alle piccole ospiti le loro favole del cuore.

L'iniziativa C'era una volta, promossa dalla Fondazione De Sanctis con AOPI Associazione Ospedali Pediatrici Italiani, ha permesso ai bambini e alle bambine ospitate nella struttura di volare con la fantasia e divertirsi insieme.

Foto dalla pagina Facebook "Ospedale Pediatrico Bambino Gesù"

Gli attori e le attrici che hanno letto le favole

Nella mattina di oggi, accolti con stupore e ammirazione dai presenti, come si legge in una nota diffusa dallo stesso ospedale pediatrico, sono arrivati Raoul Bova, Paolo Calabresi, Cristiana Capotondi, Matilda De Angelis, Giorgio Pasotti, Pif e Benedetta Porcaroli. Gli attori e le attrici si sono presentati davanti alla ludoteca del Gianicolo, di fronte ai tanti piccoli spettatori e spettatrici seduti sulle seggioline colorate, in attesa di ascoltare le letture.

"Ognuno con una favola da raccontare, ognuno con il suo gruppo di piccoli e grandi fan che non ha perso l'occasione per scattare selfie e farsi fare un autografo dal proprio attore preferito", hanno scritto in una nota pubblicata sui social nel profilo ufficiale dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Dopo la ludoteca

Dopo l'appuntamento con i bambini e le bambine dell'ospedale Bambino Gesù nella ludoteca, gli attori e le attrici hanno raggiunto nei vari reparti i piccoli ospiti che non li hanno potuto raggiungere nella prima parte della mattinata. "Tutti hanno sorriso e battuto le mani come se fossero in un grande teatro. Le fiabe sono diventate uno spettacolo, un momento di gioia e di evasione", hanno infine concluso dal Bambino Gesù, ringraziando gli attori e le attrici che hanno partecipato all'iniziativa.