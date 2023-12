Centri commerciali di Roma a Natale 2023, gli orari di apertura e chiusura per le feste Corsa allo shopping dell’ultimo minuti per cittadini e cittadine romane: scopriamo quali sono gli orari dei centri commerciali a Roma per queste festività. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Il centro commerciale Cinecittà Due addobbato per Natale, foto da Google.

Che dobbiate acquistare prodotti per cenoni e pranzi o regali di Natale, niente paura: nei prossimi giorni centri commerciali e negozi restano aperti per venire in aiuto a tutti i consumatori e le consumatrici in ritardo. Il 23 dicembre apre le sue porte ai consumatori anche il mercato all'ingrosso di Guidonia Montecelio, il più grande mercato ittico d'Italia. Ma chi non riesce a fare la spesa in questa occasione potrà comunque continuare lo shopping nei giorni successivi. Ecco quali sono gli orari dei centri commerciali romani e quando sono chiusi durante le festività del Lazio.

Tutti gli orari dei centri commerciali romani per le feste

Alcuni giorni sono chiusi, in altri modificano il proprio orario. Scopriamo quando sono aperti i centri commerciali romani.

The Wow Side Shopping Center: così è stato rinominato il centro commerciale di Fiumicino. Il 24 dicembre chiude alle 19, il 25 dicembre non apre; il 31 dicembre chiusura alle 19 e il primo gennaio ospita solo le attività di Entertainment;

così è stato rinominato il centro commerciale di Fiumicino. Il 24 dicembre chiude alle 19, il 25 dicembre non apre; il 31 dicembre chiusura alle 19 e il primo gennaio ospita solo le attività di Entertainment; Da Vinci : 24 dicembre aperto dalle 10 alle 21; 25 e 26 dicembre chiuso; 31 dicembre aperto dalle 10 alle 18; primo gennaio chiuso; 6 gennaio aperto dalle 10 alle 21.

: 24 dicembre aperto dalle 10 alle 21; 25 e 26 dicembre chiuso; 31 dicembre aperto dalle 10 alle 18; primo gennaio chiuso; 6 gennaio aperto dalle 10 alle 21. Euroma 2: Il 24 dicembre negozi e food and beverage aperte dalle 10 alle 19; il 25 dicembre tutto chiuso; il 26 negozi aperti dalle 10 alle 2, food and beverage dalle 10 alle 22; il 31 negozi e food and beverage dalle 10 alle 19; il primo gennaio tutto chiuso; l'Epifania con negozi aperti dalle 10 alle 2, food and beverage dalle 10 alle 22.

Il 24 dicembre negozi e food and beverage aperte dalle 10 alle 19; il 25 dicembre tutto chiuso; il 26 negozi aperti dalle 10 alle 2, food and beverage dalle 10 alle 22; il 31 negozi e food and beverage dalle 10 alle 19; il primo gennaio tutto chiuso; l'Epifania con negozi aperti dalle 10 alle 2, food and beverage dalle 10 alle 22. Roma Est: Il 24 dicembre galleria aperta dalle 10 alle 18; il 25 e il 26 chiusa; il 31 dicembre aperta dalle 10 alle 18.

Il 24 dicembre galleria aperta dalle 10 alle 18; il 25 e il 26 chiusa; il 31 dicembre aperta dalle 10 alle 18. La Romanina: Domenica 24 dicembre aperto dalle 9.30 alle 18.30; chiuso lunedì 25 e martedì 26 dicembre; domenica 31 dicembre aperto dalle 9.30 alle 18.30; lunedì primo gennaio chiuso; sabato 6 gennaio aperto dalle 9.30 alle 20.

Domenica 24 dicembre aperto dalle 9.30 alle 18.30; chiuso lunedì 25 e martedì 26 dicembre; domenica 31 dicembre aperto dalle 9.30 alle 18.30; lunedì primo gennaio chiuso; sabato 6 gennaio aperto dalle 9.30 alle 20. Aura : 24 dicembre negozi 09.30 – 18.30, ristoranti 09.00 – 21.00; il 25 dicembre chiuso; il 26 dicembre negozi 09.30 – 21.00, ristoranti 09.00 – 23.00; il 31 dicembre negozi 09.30 – 18.30, ristoranti 09.00 – 21.00 e il primo gennaio chiuso: alcuni ristoranti, però, potrebbero restare aperti fino alle 23.

: 24 dicembre negozi 09.30 – 18.30, ristoranti 09.00 – 21.00; il 25 dicembre chiuso; il 26 dicembre negozi 09.30 – 21.00, ristoranti 09.00 – 23.00; il 31 dicembre negozi 09.30 – 18.30, ristoranti 09.00 – 21.00 e il primo gennaio chiuso: alcuni ristoranti, però, potrebbero restare aperti fino alle 23. Maximo: 24 e 31 dicembre orario 10-19; 25 dicembre e primo gennaio chiuso con facoltà di apertura straordinaria per bar e ristoranti; 26 dicembre e 6 gennaio dalle 10 alle 22 i negozi con chiusura alle 24 per bar e ristoranti.

24 e 31 dicembre orario 10-19; 25 dicembre e primo gennaio chiuso con facoltà di apertura straordinaria per bar e ristoranti; 26 dicembre e 6 gennaio dalle 10 alle 22 i negozi con chiusura alle 24 per bar e ristoranti. Porta di Roma: chiuso il 25 e il 26 e il primo gennaio, nessuna disposizione particolare per gli altri giorni.