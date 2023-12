Per Natale il Car di Guidonia apre le porte ai consumatori: è il mercato ittico più grande d’Italia Ogni anno commercializza 800mila quintali di pesce: il prossimo 23 dicembre il mercato all’ingrosso del Car apre le porte direttamente ai consumatori, in tempo per i cenoni festivi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Il mercato ittico più grande d'Italia apre le sue porte direttamente ai consumatori. E lo fa in tempo per i cenoni delle feste. Il Centro agroalimentare Roma, mercato all'ingrosso a Guidonia Montecelio, sabato 23 dicembre consente a tutti di poter fare acquisti, anche direttamente ai consumatori, in occasione dei Car Christmas Day.

Ogni anno il centro agroalimentare al civico 1 di via Tenuta del Cavaliere commercializza 800mila quintali di pesce. Un'occasione unica, quella del 23: oltre agli acquisti sul posto, nella mattinata viene ospitato anche lo showcooking dello Cher Marco Meschini sulle ricette tradizionali natalizie della regione Lazio. Non solo: attesissimi anche i piatti realizzati con l'ormai famoso granchio blu.

Cosa acquistare al Car di Guidonia

Ma cosa acquistare il 23 dicembre al Car? Le possibilità di scelta sono molteplici. Dal reparto ortofrutticolo fino, appunto, a quello ittico. A partire dalle 7 del mattino, ad esempio, sarà possibile comprare alcuni prodotti che in molti utilizzano per i cenoni tipici della vigilia di Natale, dal capitone, al salmone, dai calamari a cozze e vongole.

L'iniziativa del Car

"Con il Car Christmas Day vogliamo trasferire le competenze dei tanti operatori ai consumatori", ha dichiarato il direttore generale del Centro Agroalimentare Roma, Fabio Massimo Pallottini. "Vogliamo valorizzare l’impegno quotidiano degli operatori per la commercializzazione di un prodotto tracciato e di realtà come quelle dei mercati all’ingrosso: oltre alla qualità, viene garantita la convenienza economica", gli ha fatto eco il presidente Valter Giammaria.