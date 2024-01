C’è una nuova data per l’Acquario di Roma: l’inaugurazione l’8 dicembre 2024 “Per il Giubileo intendiamo aprire l’Acquario di Roma abbiamo fissato come data l’8 dicembre”, le parole del presidente della società Mare Nostrum. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

L'obiettivo è quello di aprire l'Acquario dell'Eur a Roma entro l'8 dicembre del 2024. Lo ha detto il presidente della società Mare Nostrum, Domenico Ricciardi, nel corso di un sopralluogo effettuato dai membri della commissione Cultura, presieduta dalla consigliera Erica Battaglia, Partito democratico.

"Per il Giubileo intendiamo aprire l'Acquario di Roma abbiamo fissato come data l'8 dicembre", le parole di Ricciardi. Battaglia ha ricordato che la commissione si sta interessando da mesi "al contenzioso che interessa il destino dell'Acquario di Roma, un cantiere aperto da 20 anni, una piccola ferita nella città. Oggi abbiamo messo intorno a un tavolo non solo i consiglieri comunali e il Municipio, ma anche i soggetti del contenzioso. La speranza è che il contenzioso si chiuda, perché se questo non avviene l'Acquario non si apre. Non so dire quali sono i tempi della burocrazia e della giustizia. Mi auguro che le parti si rendano conto che è urgente per la città avere la restituzione di un posto che si sta aspettando da troppo tempo".

Secondo l'amministratrice delegata di Eur Spa, Angela Cossellu, "Tutte le persone che lavorano a questo progetto in Eur Spa conoscono molto bene il tema dell'Acquario. Stiamo tutti lavorando per l'apertura da quando siamo entrati, più di due anni fa. Non è facile. E' una priorità del Cda, dell'azienda e mia personale. Ognuno deve fare la propria parte. Noi come Eur Spa la stiamo facendo e continueremo a farla. Vedere una struttura pronta e all'ultimo miglio ma che non parte è un dolore. Richiamo ciascuno a fare la propria parte".

Le voci sulla possibile apertura dell'acquario si sono ricorse di anno in anno. L'ultimo annuncio ‘bufala' è stato diffuso sui social la scorsa estate, con la presunta data di apertura fissata a dicembre 2023. Come detto, si trattava di una fake news, ma al gruppo dell'evento su Facebook si erano iscritte addirittura 60mila persone. Le uniche dichiarazioni su cui si basava quel gruppo erano quelle dell'amministratrice Cossellu, che un anno fa aveva dichiarato: "Se va tutto bene vorremmo aprirlo per Natale 2023. I tempi non sono cosi larghi e stiamo facendo di tutto".