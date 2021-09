“C’è una festa con musica nel parco della Cervelletta”: 13 giovani denunciati, sequestrate le casse A fare la segnalazione, un residente della zona, che ha chiamato il 112 per segnalare alcuni giovani che stavano ascoltando musica e facendo una festa nel parco della Cervelletta. I carabinieri della stazione Roma Montesacro hanno sequestrato casse e mixer, tutti sono stati denunciati per festa abusiva.

A cura di Natascia Grbic

Tredici persone sono state denunciate questa mattina dai carabinieri della compagnia Roma Montesacro perché sorprese a fare una festa nel parco della Cervelletta. L'accusa è per tutti di invasione dei terreni pubblici. Si tratta di tredici ragazzi di età compresa tra i 25 e i 34 anni originarie di Roma, Pescara e Catania che alle 8 stavano ballando e ascoltando musica ad alto volume con delle casse montate e collegate a un mixer. La segnalazione è stata fatta da alcune persone residenti nella zona che hanno chiamato il 112 e riferito che c'erano alcuni ragazzi nel parco che stavano facendo una festa con musica ad alto volume. Le casse e il mixer sono state sequestrate, mentre l'organizzatore è stato denunciato per "aver aperto luoghi di pubblico spettacolo o ritrovo senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela della incolumità pubblica".

Chiusa una discoteca a Ostia

A Ostia invece i carabinieri e la polizia locale di Roma Capitale hanno chiuso una discoteca dove circa 400 persone stavano ballando in pista senza mascherina. Il controllo è scattato nella notte tra venerdì e sabato nell'ambito delle verifiche che vengono fatte ogni fine settimana nei locali frequentati soprattutto dai giovanissimi. Militari e agenti sono stati attirati dalla musica ad alto volume che proveniva da uno stabilimento balneare sul lungomare Paolo Toscanelli, ed essendosi insospettiti lo hanno raggiunto. Una volta arrivati sul posto hanno visto centinaia di persone ballare in pista senza mascherina, cosa che al momento è vietata anche nel caso si abbia il green pass. Il locale dovrà rimanere chiuso per oltre cinque giorni e pagare una multa di oltre 6mila euro.