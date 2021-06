La Spianata dei Signori del Castello di Santa Severa è pronta ad ospitare una nuova stagione di ‘Vivi il Castello delle Meraviglie‘, il cartellone di appuntamenti estivi promosso dalla Regione Lazio e organizzato dalla società regionale LAZIOcrea, in collaborazione con l'associazione Zip Zone, dal 2 luglio al 26 settembre. "Sono stati fatti dei grandi passi in avanti in occasione di questa riapertura: il parcheggio, il battistero, l'accoglienza – ha dichiarato Nicola Zingaretti, presidente della Regione, durante la presentazione del calendario di eventi e mostre che si è tenuta questa mattine, 25 giugno – Sono tutti simboli di una battaglia italiana vinta". Alcuni spazi del Castello di Santa Severa sono stati oggetto di riqualificazione: il battistero è stato restaurato, così come sono stati effettuati degli interventi anche nelle vie d'accesso alla struttura e nel parcheggio a ridosso del Castello. La nuova stagione comprende una ricca rassegna di eventi che spaziano da i concerti di musica classica alle hit del momento, dal teatro greco alla stand up comedy, dalle mostre fotografiche a quelle dedicate alla pittura contemporanea. E ancora, ci si potrà immergere nella natura grazie a escursioni, visite guidate e percorsi in bicicletta, oppure dedicarsi ad attività come yoga, workshop, laboratori, teatro per bambini, talk letterari e happening musicali. La Spianata dei Signori sarà attrezzata con punti di ristoro a disposizione dei visitatori. Tutte le attività si terranno nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio da Covid-19.

I principali eventi in programma dal 2 luglio al 26 settembre

Ogni venerdì e sabato di luglio e agosto alle ore 18.30:

Luisa Belli Meditazione al Castello. A cura di ZIP ZONE, ingresso gratuito fino esaurimento – prenotazione obbligatoria weekendalcastello@gmail.com

Venerdì 2 luglio:

ore 18.30 – Cartoni Animali. Laboratorio pittorico e di riciclo creativo. A cura di Officine Perfareungioco e ZIP ZONE. Ingresso gratuito fino esaurimento – prenotazione obbligatoria weekendalcastello@gmail.com

ore 21 – Ben Band: Brass Band + VazzaNikky. A cura di ZIP ZONE. Ingresso gratuito fino esaurimento – prenotazione obbligatoria weekendalcastello@gmail.com

Sabato 3 luglio

ore 18.30 – Cartoni Animali. Laboratorio pittorico e di riciclo creativo. Ingresso gratuito fino esaurimento con prenotazione obbligatoria weekendalcastello@gmail.com

ore 18.30 – Lezioni di Yoga. Lezioni di yoga per adulti e bambini presso la Spianata dei Signori. A cura di ZIP ZONE. Ingresso gratuito fino esaurimento – prenotazione obbligatoria weekendalcastello@gmail.com

ore 21 – NADA DUO. Concerto di Nada Malanima. A cura di ZIP ZONE. Biglietto € 10 + € 1.50 prevendita. Acquisto online su Do it Yourself Info 06 04 06

Domenica 4 luglio

ore 21 – Gabriele Lavia: "Lavia dice Leopardi". A cura di Effimera – Compagnia Orsini. Biglietto € 10 + € 2 prevendita su coopculture e biglietteria presso il Castello di Santa Severa

Venerdì 9 luglio

ore 18.30 – Djset nell’area bar a cura di Valerio Delphi, Dj Stile e ZIP ZONE

ore 21 – U.G.O. ON THE ROAD. Comedy show a cura di Betta Cianchini e ZIP ZONE. Biglietto € 8,00 + 0.90 prevendita. Acquisto online su Do it Yourself Info 06 04 06

Sabato 10 luglio

ore 21 – Gaia Finalmente tour. A cura di ZIP ZONE. Biglietto €15 + € 2,25 prevendita. Acquisto online su Do it Yourself Info 06 04 06

Domenica 11 luglio

ore 18.30 – Magnanima, Omaggio ad Anna Magnani. A cura di e con Francesca Antonelli. Ingresso gratuito fino esaurimento posti – prenotazione obbligatoria antonellifrancesca5@gmail.com

ore 20.00 – Eventi di magia e illusioni. Spettacolo interattivo di magia, illusione e stregoneria a cura di Imprenditori dei sogni. Ingresso gratuito fino esaurimento posti – prenotazione obbligatoria. info@imprenditoridisogni.com

Da lunedì 12 luglio a giovedì 15 luglio – LAZIOSound FESTIVAL. Kermesse estiva di LAZIOSound, il progetto a sostegno della musica under35, parte del programma delle Politiche Giovanili GenerAzioniGiovani.it della Regione Lazio, realizzato tramite LAZIOCrea SpA, con il sostegno del Dipartimento per le Politiche Giovanili e con la direzione artistica di Davide Dose. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.dice.fm

Lunedì 12 luglio

ore 20.30 – #Urbankings Tredici Pietro/ Giaime/Sierra opening Ellynora (vincitrice categoria Urban King LAZIOSound Scouting 2020). Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria su dice.fm

Martedì 13 luglio

ore 20.30 – #Jazzology Roberto Gatto Imperfect Trio / Ainè opening Dario Piccioni Trio + Mikely Family Band (finalisti categoria Jazzology LAZIOSound Scouting 2020). Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria su www.dice.fm

Mercoledì 14 luglio

ore 20.30 – #Songwriting Heroes Concerto di Fulminacci opening Giuse The Lizia Claire Audrin (vincitrice LAZIOSound Scouting 2020). Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria su dice.fm

Giovedì 15 luglio

ore 20.30 – #Vokalfest il Festival della Voce. Neri per caso e Occhi chiusi in mare aperto. Coro notevolmente diretto da Marco Schunnach. Coro femminile Eos diretto da Fabrizio Barchi. Il coro che non c'è diretto da Dodo Versino. Endecavox diretto da Antonella Bernardi (finalisti categoria I love Mozart LAZIOSound Scouting 2020). Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria su dice.fm

Venerdì 16 luglio

ore 18.30 – Lezioni di yoga per adulti e bambini presso la Spianata dei Signori. A cura di ZIP ZONE. Ingresso gratuito fino esaurimento con prenotazione obbligatoria weekendalcastello@gmail.com

ore 18.30 – DJ-SET nell’area bar a cura di Valerio Delphi, Dj Stile e ZIP ZONE

ore 21 – Swing night. Concerto e lezioni di danza swing. A cura di Corrado Sabato e ZIP ZONE. Biglietto € 8 + € 0.90 prevendita. Acquisto online su Do it Yourself Info 06 04 06

Sabato 17 luglio

ore 18.30 – Lezioni di Yoga per adulti e bambini presso la Spianata dei Signori. A cura di ZIP ZONE. Ingresso gratuito fino esaurimento – prenotazione obbligatoria weekendalcastello@gmail.com

ore 21 – Wrongonyou e Emma Nolde. A cura di ZIP ZONE. Biglietto € 10 + € 1.50 di prevendita. Acquisto online su Do it Yourself Info 06 04 06

Domenica 18 luglio

ore 21 – To the moon Storia del primo allunaggio dell'uomo. Spettacolo teatrale a cielo aperto diretto da Yuri Napoli, in scena con Giorgia Battistoni che interpreta Oriana Fallaci, giornalista che intervistò Michael Collins e altri astronauti. Paolo Colona, astrofisico e divulgatore, racconterà i diversi aspetti scientifici della luna. A cura di Imprenditori dei sogni. Ingresso gratuito fino esaurimento posti – prenotazione obbligatoria info@imprenditoridisogni.com

Martedì 20 luglio

ore 21 – Da Pascoli a Poe con Umberto Orsini. A cura di Compagnia Orsini. Biglietto € 10 + € 2 di prevendita on line www.coopculture.it e biglietteria presso il Castello di Santa Severa

Giovedì 22 luglio

ore 21 – Favola. A cura di Tiaso Teatro. Ingresso gratuito fino esaurimento posti – prenotazione obbligatoria tiasoteatro@gmail.com – whatsapp 327.1590697

Venerdì 23 luglio

ore 18.30 – DJ-SET nell’area bar a cura di Valerio Delphi, Dj Stile e ZIP ZONE

ore 21 – Pensieri stupendi. Stand-up comedy di e con Francesco De Carlo e ZIP ZONE. Biglietto € 10 + € 0.90 prevendita. Acquisto online su Do it Yourself Info 06 04 06

Sabato 24 luglio

ore 18.30 – Miguel Jimenez Diaz. Happening musicale con il trombettista jazz cubano. A cura di ZIP ZONE. Ingresso gratuito fino esaurimento posti – prenotazione obbligatoria weekendalcastello@gmail.com

ore 18.30 – Lezioni di Yoga per adulti e bambini presso la Spianata dei Signori. A cura di ZIP ZONE. Ingresso gratuito fino esaurimento – prenotazione obbligatoria weekendalcastello@gmail.com

ore 18.30 – Cartoni Animali. Laboratorio pittorico e di riciclo creativo. A cura di Officine Perfareungioco e ZIP ZONE. Ingresso gratuito fino esaurimento posti – prenotazione obbligatoria weekendalcastello@gmail.com

ore 21 – Sono partita di sera. Omaggio a Gabriella Ferri. Spettacolo teatrale di e con Valentina De Giovanni, regia Camilla Piccioni. A cura di ZIP ZONE. Biglietto € 8 + € 0.90 di prevendita. Acquisto online su Do it Yourself Info 06 04 06

Domenica 25 luglio

ore 19 – Tappa di apertura di International tour festival 2021. Presentazione del libro “Sognando nuovi orizzonti” di Marina Marucci e Vittoria Milano. ore 20.45 – Serata evento per il docufilm “Alida” del regista Mimmo Verdesca in occasione del centenario della nascita di Alida Valli. Ingresso gratuito fino esaurimento posti – prenotazione obbligatoria civitafilmcommission@gmail.com

Martedì 27 luglio

ore 21 – Dall'inferno all'infinito con Monica Guerritore. A cura di Compagnia Orsini. Biglietto € 10 + € 2 prevendita on line www.coopculture.it e biglietteria presso il Castello di Santa Severa

Mercoledì 28 luglio

ore 21 – The Jazz Pack La Roman Swing Orchestra afferra le musiche con divertita sapienza e le mescola in cocktail sonori di ritmi ed armonia. Con Luigi Cecinelli, Greg, Clelia Liguori e Max Paiella. A cura di Opera in Roma. Biglietto € 10 + € 2 di prevendita on line www.coopculture.it e biglietteria presso il Castello di Santa Severa

Da venerdì 30 luglio a domenica 1 agosto

Italia Surf Expo – L’evento si svolgerà sulla spiaggia del Castello di Santa Severa. A cura della Big Wave Events srls. Ingresso gratuito – prenotazione info@italiasurfexpo.it www.italiasurfexpo.it

Venerdì 30 luglio

ore 18.30 – DJ-SET nell’area bar a cura di Valerio Delphi, Dj Stile e ZIP ZONE

ore 18.30 – Muovere il Castello Laboratorio esperienziale per bambini di età 8-11 anni. Un laboratorio sensoriale che invita i bambini a scoprire la ricchezza della loro immaginazione ed esprimersi in modo creativo attraverso il movimento. A cura di Elena Tsili e ZIP ZONE. Ingresso gratuito fino esaurimento posti – prenotazione obbligatoria weekendalcastello@gmail.com

ore 18.30 – Daniele Antonini. Laboratorio di equilibrismo, arti circensi e giocoleria dedicato agli adolescenti. A cura di ZIP ZONE. Ingresso gratuito fino esaurimento – prenotazione obbligatoria weekendalcastello@gmail.com

ore 21 – Big Babol Circus Magie comiche, giocolerie, clownerie e bolle di sapone, a cura di Daniele Antonini e ZIP ZONE. Biglietto € 5 + € 0.90 di prevendita. Ingresso gratuito fino a 3 anni. Acquisto online su Do it Yourself Info 06 04 06

Sabato 31 luglio

ore 18.30 – Muovere il Castello Laboratorio esperienziale per bambini di età 8-11 anni. A cura di Elena Tsili e ZIP ZONE. Ingresso gratuito fino esaurimento posti – prenotazione obbligatoria weekendalcastello@gmail.com

ore 21 – Hop Hops Spettacolo di equilibrismo e magia a cura di Simone Romano e ZIP ZONE. Biglietto € 5 + € 0.90 di prevendita. Ingresso gratuito fino a 3 anni. Acquisto online su Do it Yourself Info 06 04 06

Domenica 1 agosto

ore 21 – Uniti per la musica. Inno al maestro Ennio Morricone e alla musica da film. A cura della Associazione musicale Uniti per la musica. Ingresso gratuito fino esaurimento posti – prenotazione bandaunitiperlamusica@gmail.com

Martedì 3 agosto

ore 21 – La caduta di Troia con Massimo Popolizio. A cura di Compagnia Orsini. Biglietto € 10 + € 2 di prevendita on line coopculture e biglietteria presso il Castello di Santa Severa

Mercoledì 4 agosto

ore 21 – Danza e musica: Ombre – Frammenti d'inferno Danze e coreografie in quattro quadri dedicati alle anime dannate, che Dante incontra traghettato da un girone all’altro nel suo viaggio infernale. Sarà la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi a guidare Monica Casadei nella realizzazione della performance. Ingresso gratuito fino esaurimento posti – prenotazione obbligatoria comunicazione@artemisdanza.com

Giovedì 5 agosto

ore 21 – Tutto su Eva – Auditorium Band con Maria Pia De Vito e Raiz. A cura di Fondazione Musica per Roma e del festival Una striscia di terra feconda (direzione artistica Paolo Damiani e Armand Meignan). Biglietto € 15 Info www.auditorium.com

Venerdì 6 agosto

ore 21 – Barzellette di e con Ascanio Celestini Spettacolo teatrale di e con Ascanio Celestini. A cura di ZIP ZONE. Biglietto € 10 + € 1.20 di prevendita. Acquisto online su Do it YourselfInfo 06 04 06

Sabato 7 agosto

ore 18.30 – Lezioni di Yoga per adulti e bambini presso la Spianata dei Signori. A cura di ZIP ZONE. Ingresso gratuito fino esaurimento con prenotazione obbligatoria weekendalcastello@gmail.com

ore 18.30 – Lo capisce pure un bambino. Presentazione del libro di Mattia Zecca, Feltrinelli Editore, voce narrante, Elettra Mallaby, introduzione a cura di Chiara Gamberale. A cura di ZIP ZONE. Ingresso gratuito fino esaurimento posti – prenotazione obbligatoria weekendalcastello@gmail.com

ore 21 – Disney orchestra in Jazz. A cura di ZIP ZONE. Biglietto € 5 + € 0.90 di prevendita . Acquisto online su Do it Yourself nfo 06 04 06

Domenica 8 agosto

ore 21 – Agamennone da Eschilo a Ghiannis Ritsos. Con Massimo Venturiello e i giovani attori della sezione teatro di Officina Pasolini, laboratorio di alta formazione della Regione Lazio (Carlotta Procino, Carolina Sisto, Carmine Cacciola, Antonio Carella, Francesco Nuzzi, Giacomo Rasetti). Musiche di Germano Mazzocchetti. Regia di Massimo Venturiello, aiuto regia di Marta Beggio e Claudia Nucci. A cura di Spaghetti art. Biglietto € 10 + € 2 di prevendita on line coopculture e biglietteria presso il Castello di Santa Severa

Mercoledì 11 agosto

ore 21 – Richard Strauss. Sinfonia delle alpi, op.64 Versione per orchestra d'archi di Mariana Calegari, diretta da Sieva Borzak. A cura di Roma Tre Orchestra. Biglietto € 12,50. Ridotto over 65 e possessori tessera bibliocard € 10. Ridotto under 35, docenti e personale Roma Tre € 7,50. Ridotto studenti Roma Tre € 2,50. Ridotto under 26 € 2. Acquisto online

Giovedì 12 agosto

ore 21 – I suoni del silenzio co-esistenze A cura di Ass. Haute Culture – Vito Terribile. Biglietto € 10 + € 2 di prevendita on line coopculture e biglietteria presso il Castello di Santa Severa

Venerdì 13 agosto

ore 18.30 – Miguel Jimenez Diaz A cura di ZIP ZONE. Ingresso gratuito fino esaurimento con prenotazione obbligatoria weekendalcastello@gmail.com

ore 21 – Juliette Spettacolo di danza a cura di Loredana Parrella e di ZIP ZONE. Biglietto € 8 + 0.90 di prevendita Do it Yourself Info 06 04 06

Sabato 14 agosto

ore 18.30 – Cartoni Animali Laboratorio pittorico e di riciclo creativo. A cura di Officine Perfareungioco e ZIP ZONE. Ingresso gratuito fino esaurimento con prenotazione obbligatoria weekendalcastello@gmail.com

ore 21 – La musica è pericolosa Spettacolo musicale a cura del Maestro Nicola Piovani e di ZIP ZONEBiglietto € 23.00 + 1.20 di prevendita. Acquisto online su Do it Yourself Info 06 04 06

Giovedì 19 agosto

ore 21 – Riccardo Rossi Cabaret A cura di Spettacolissimo. Biglietto € 15,00 + 2.00 di prevendita on line www.coopculture.it e biglietteria presso il Castello di Santa Severa

Venerdì 20 agosto

ore 21 – Rodrigo Live Stand-up Comedy con Luca Ravenna. A cura di ZIP ZONE. Biglietto € 10 + €1.20 di prevendita . Acquisto online su Do it Yourself Info 06 04 06

Sabato 21 agosto

ore 21 – Vive la vie Spettacolo musicale a cura di Le Cardamomò e ZIP ZONE. Biglietto € 5 + € 0.90 di prevendita. Acquisto online su Do it Yourself Info 06 04 06

Domenica 22 agosto

ore 21 – Alice in the Wonderland Spettacolo teatrale per bambini e famiglie tratto dal celebre racconto di Lewis Carroll. A cura di Valentina Cognatti. Ingresso gratuito fino esaurimento posti – prenotazione obbligatoria info@margot-theatre.it

Giovedì 26 agosto

ore 21 – Napoli e Jazz – Beppe Servillo e Danilo Rea A cura di Fondazione Musica per Roma e del festival Una striscia di terra feconda (direzione artistica Paolo Damiani e Armand Meignan) Biglietto € 15 Info www.auditorium.com

Venerdì 27 agosto

ore 18.30 – Mise en espace Interpretato da Cristiana Fattori e Cristina Rocchetti, e liberamente tratto dal testo "Il caro estinto" di René de Obaldia, regia di Massimo Curci. A cura della Compagnia Scatola Folle e ZIP ZONE. Ingresso gratuito fino esaurimento posti – prenotazione obbligatoria weekendalcastello@gmail.com

ore 21 – Posidonia Spettacolo teatrale di narrazione animata a cura di Teatro di Carta e ZIP ZONE. Biglietto € 5 + € 0.90 di prevendita. Bambini fino a 3 anni gratuito. Acquisto online su Do it Yourself Info 06 04 06

Sabato 28 agosto

ore 21 – The Niro Solo Live Concerto A cura ZIP ZONE. Biglietto € 5 + € 0.90 di prevendita. Acquisto online su Do it Yourself Info 06 04 06

Martedì 31 agosto

ore 21 – 80 Nostalgia di Califano Un omaggio alla straordinaria vita artistica di Franco Califano. Con Gianfranco Butinar, Luciano Titi, Juan Carlos e Giandomenico Anellino. A cura di Fondazione ISC Roma Litorale. Ingresso gratuito fino esaurimento posti – prenotazione obbligatoria prenotazioni@fondazionerml.com

Giovedì 2 settembre

ore 21 – Musica Nuda con Petra Magoni e Ferruccio Spinetti Con Petra Magoni, voce e Ferruccio Spinetti, contrabbasso. A cura di Fondazione Musica per Roma e del festival Una striscia di terra feconda (direzione artistica Paolo Damiani e Armand Meignan). Biglietto € 15 Info www.auditorium.com

Venerdì 3 settembre

ore 18.30 – Mise en espace Interpretato da Cristiana Fattori e Cristina Rocchetti, e liberamente tratto dal testo "Il caro estinto" di René de Obaldia, regia di Massimo Curci. A cura della Compagnia Scatola Folle e ZIP ZONE. Ingresso gratuito fino esaurimento posti -prenotazione obbligatoria weekendalcastello@gmail.com

ore 21 – E quindi uscimmo a riveder le stelle Spettacolo teatrale musicale con Giorgio Colangeli. A cura di ZIP ZONE. Biglietto € 10.00 + 1.20 di prevendita. Acquisto online su Do it Yourself Info 06 04 06

Sabato 4 settembre

ore 18.30 – Cartoni Animali Laboratorio pittorico e di riciclo creativo. A cura di Officine Perfareungioco e ZIP ZONE. Ingresso gratuito fino esaurimento con prenotazione obbligatoria weekendalcastello@gmail.com

ore 21 – Concerto a cuor leggero 2021 Riccardo Sinigallia A cura di ZIP ZONE. Biglietto € 10.00 + 1.20 di prevendita . Acquisto online su Do it Yourself Info 06 04 06

Venerdì 10 settembre

ore 18.30 – Laboratorio di teatro per adolescenti Laboratorio di teatro a cura di Emile Valadier, un corso tenuto da ragazzi per ragazzi tra i 15 ed i 20 anni, sia per principianti sia per chi ha già maturato esperienze teatrali e vuole scoprire il lato sociale ed umano del teatro attraverso esercizi di improvvisazione e giochi. Ingresso gratuito fino esaurimento con prenotazione obbligatoria weekendalcastello@gmail.com

ore 21 – Spaghetti unplugged – La fine dell'estate Staffetta corale di cantautorato Iialiano della nuova scena musicale. A cura di ZIP ZONE. Biglietto € 5.00 + 0.90 di prevendita. Acquisto online su Do it Yourself informazioni 06 04 06

Sabato 11 settembre

ore 18.30 – Laboratorio di teatro per adolescenti a cura di Emile Valadier, un corso tenuto da ragazzi per ragazzi tra i 15 ed i 20 anni, sia per principianti sia per chi ha già maturato esperienze teatrali e vuole scoprire il lato sociale ed umano del teatro attraverso esercizi di improvvisazione e giochi. Ingresso gratuito fino esaurimento – prenotazione obbligatoria weekendalcastello@gmail.com

ore 21 – Spaghetti unplugged – La fine dell'estate Staffetta corale di cantautorato Iialiano della nuova scena musicale. A cura di ZIP ZONE. Biglietto € 5.00 + 0.90 di prevendita. Acquisto online su Do it Yourself informazioni 06 04 06

Domenica 12 settembre

ore 10.00 – La dolce vita – trofeo auto d'epoca A cura di Daniele Padelletti. Con il patrocinio del Comune di Santa Marinella. Ingresso gratuito fino esaurimento posti – prenotazione obbligatoria per la cerimonia di premiazione a info@circuitostoricosantamarinella.it

ore 17.30 – Teatrino di burattini e cantastorie TEATRINO DI BURATTINI E CANTASTORIE A cura di Smart Societa’ Mutualistica. Ingresso gratuito fino esaurimento posti – prenotazione obbligatoria chienbarbu@gmail.com

Sabato 18 settembre

ore 16.00 – Giochi di bandiere Spettacolo con giochi di bandiere. A cura degli Sbandieratori del Comune di Cori. Ingresso gratuito

ore 17.30 – Rievocazione storica a tema etrusco A cura di Associazione Irasenna. Ingresso gratuito fino esaurimento posti – prenotazione obbligatoria info@irasenna.org

Domenica 19 settembre

ore 17.00 – Da cielo in terra a miracol mostrare Rappresentazione con versi intervallati da danze e balli singoli e a coppie, mimo e giullarate. Evento per ricordare Dante e la donna nel Medioevo. A cura di A Tutto Ritmo. Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria atuttoritmoasd@gmail.com

Sabato 25 settembre

ore 10-19 – Un libro in carrozza Progetto dedicato alla letteratura e alla lettura. A cura di Imprenditori dei sogni. Ingresso gratuito fino esaurimento posti – prenotazione obbligatoriainfo@imprenditoridisogni.com

Domenica 26 settembre

ore 16.00 – Letture animate Rappresentazione in costume della favola “I fantasmi del Castello”, tratta dal libro “Le favole del Castello” di Laura Pastore. A cura di Non solo Roma. Ingresso gratuito fino esaurimento posti – prenotazione obbligatoria associazionenonsoloroma@gmail.com

Il programma può subire variazioni – Info su www.castellodisantasevera.it