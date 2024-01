Cassonetti in fiamme e insulti contro Don Coluccia a Tor Bella Monaca: “Sei un infame” Insulti a Don Coluccia e cassonetti in fiamme a Tor Bella Monaca: è successo nel pomeriggio di mercoledì 3 gennaio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

"Infame, infame", gli hanno gridato. Poi hanno appiccato l'incendio ad alcuni cassonetti poco distanti da lui e dai ragazzi degli scout. Nel mirino, ancora una volta, Don Coluccia, prete attivo a Tor Bella Monaca che da anni si impegna per la lotta contro lo spaccio nel quartiere. Si trovava con i ragazzi del gruppo scout in via dell'Archeologia, davanti al presepe allestito dall'associazione Tor Più Bella nella serata di mercoledì, quando è stato dato fuoco ai cassonetti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, allertati per l'incendio: sono stati loro a spegnere le fiamme.

Don Coluccia nel mirino: i precedenti

Non si tratta del primo atto intimidatorio nei confronti di Don Coluccia. Lo scorso agosto, sempre nel quartiere di Tor Bella Monaca, un motociclista ha provato ad investire il prete mentre era in testa ad la marcia per la legalità. Dopo l'accaduto sono state aperte le indagini per tentato omicidio: il ragazzo, un ventottenne, ha provato ad investire Don Coluccia mentre si trovava in sella alla sua moto: nel suo zaino sono stati rinvenuti anche una mannaia e un martello. Il prete stava sfilando insieme ad alcuni cittadini del quartiere. Dopo meno di 48 per il ventottenne è stato convalidato l'arresto.

La nota del Municipio VI delle Torri

"Don Coluccia da tempo contrasta la criminalità organizzata a Tor Bella Monaca – ha scritto il presidente del municipio VI delle Torri Nicola Franco, come riportato da il Corriere della Sera – Né riusciranno a fermare la volontà di questa amministrazione di mettere in campo qualsiasi strumento per fermare i 14 clan mafiosi che lavorano sul territorio: non sono queste intimidazione a fermare il suo operato. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà e vicinanza a Don Coluccia".