Caso Silvia Cipriani, trovata una tracca di sangue sulla camicia Sulla camicia di Silvia Cipriani c’è una traccia di sangue. Un segno che potrebbe fornire informazioni utili agli investigatori che indagano sulla sua morte.

A cura di Alessia Rabbai

Silvia Cipriani scomparsa a 77 anni

Sulla camicia di Silvia Cipriani c'è una traccia di sangue. Un segno trovato all'altezza dell'ombelico sul tessuto marrone a fiori, sul quale come riporta Il Messaggero, sono in corso le analisi forensi. Da chiarire infatti a chi appartenga, se alla donna o a qualcun altro. Gli esami sulla traccia potrebbero rivelare informazioni importanti, che potrebbero aiutare gli investigatori a fare luce sulla morte della settantasettenne, avvolta ancora nel mistero. Sono infatti tante le domande rimaste ancora senza risposta, dal momento della scomparsa fino al ritrovamento del cadavere. Cosa è successo a Silvia? Come ha fatto il suo corpo a finire dov'è stato ritrovato? Sulla vicenda indaga la Procura della Repubblica di Rieti con il pubblico ministero Lorenzo Francia titolare del fascicolo.

Indagato il nipote Valerio

Per la morte di Silvia Cipriani è indagato il nipote Valerio, con l'accusa di omicidio volontario. A suo carico c'è l'iscrizione nel registro degli indagati, ma è anche persona offesa nello stesso procedimento, in quanto parente della vittima. L'uomo non è però indagato per occultamento di cadavere. L'ipotesi avanzata dagli investigatori infatti è quella che Silvia conoscesse chi l'ha uccisa. Il giorno in cui è scomparsa aveva una visita medica, il cui orario è stato anticipato. Ad ucciderla si ritiene che sia stata una persona che conosceva i suoi spostamenti e che era lì ad aspettarla. Il movente sarebbe quello economico, la donna infatti da quanto è emerso non usava la carta di credito, ma teneva i soldi in contanti in casa.

Silvia Cipriani scomparsa e trovata morta dopo 70 giorni

Silvia Cipriani è scomparsa a luglio scorso a settantasette anni da Rieti, tra la frazione Cerchiara e viale Matteucci. Da allora non si sono avute più sue notizie e i famigliari ne hanno denunciato la scomparsa. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto circa settanta giorni dopo a Montenero Sabino. Prima dei resti sono state trovate la sua auto, una scarpa e la sua borsa.