Casa Santa Marta, dove alloggiano i Cardinali durante il Conclave e com'è fatta la struttura: le foto La Casa di Santa Marta è di norma la struttura alberghiera nelle mura vaticane. Costruita su cinque piani con 105 suite e 26 stanze singole, proprio come la Capella Sistina viene sigillata dal mondo esterno durante il Conclave per far alloggiare i cardinali.

A cura di Enza Savarese

L'elezione del nuovo Pontefice è un processo che può durare giorni. Oltre alla Cappella Sistina, l'unico altro luogo che i 133 cardinali elettori possono frequentare è la Domus Sanctae Marthae, la residenza che accoglie i porporati durante i giorni del Conclave. Con le sue 105 suite e 26 stanze singole, in tempi normali la struttura ospita i prelati o chiunque abbia affari con la Santa Sede. Durante il periodo della sede vacante però la struttura alberghiera viene appositamente sigillata per ospitare i cardinali e garantire che non abbiano contatti con il mondo esterno, in attesa della fumata bianca che annuncia l'elezione del nuovo Papa.

Ingresso della residenza di Santa Marta

Com'è fatta Casa Santa Marta: 105 suite e 26 stanze singole

Ad accogliere i cardinali e ad isolarli dal mondo esterno durante il Conclave non sono solo le porte della Cappella Sistina, ma anche quella della Casa di Santa Marta, la residenza che offre un letto e un pasto ai porporati durante i giorni delle elezioni per il nuovo Pontefice.

La struttura di cinque piani si trova nel cuore del Vaticano ed è stata dal 2013 al 2025 la residenza scelta da Papa Francesco, che dopo la sua elezione non scelte il tradizionale trasferimento nel Palazzo Apostolico, ma preferì restare nella camera che gli era stata affidata proprio durante l'ultimo Conclave, la suite 201 destinata in via temporanea al nuovo Papa.

Formata da 105 suite e 26 stanze singole, la residenza offre ai cardinali tutti i comfort. Per ognuno verrà affidata una stanza singola con bagno e studio privato in cui potersi riposare tra una votazione e l'altra. Oltre alle loro stanze private, la struttura alberghiera dispone di una cappella per pregare di diversi saloni posti in ogni piano e di una sala da pranzo per i pasti. Gli unici luoghi comuni in cui i porporati potranno incontrarsi per discutere o pregare. Trattandosi però in totale di 133 cardinali votanti, il Vaticano ha dovuto utilizzare anche altri edifici nella mure sante per accogliere tutti i porporati, tra questi anche il Collegio Teutonico.

Ingresso nella Residenza di Santa Marta

Casa di Santa Marta: quali sono le regole per mantenere la segretezza

In tempi normali la struttura, nonostante un arredamento semplice e pratico presenta anche i principali comfort dell'era moderna, dai televisori ai cellulari e una rete internet. Tutti strumenti che durante il Conclave vengono disattivati per preservare la segretezza del Conclave. Le misure di sicurezza non finiscono qui. Durante il periodo di votazione papale anche le finestre vengono appositamente sigillate ed i cardinali, costantemente monitorati, non possono uscire o comunicare con l'esterno per nessuna ragione.

Chi può entrare nella residenza di Santa Marta oltre ai cardinali

"Extra omnes" (Fuori tutti), pronuncerà il maestro delle celebrazioni liturgiche pontefice prima di chiudere la Cappella Sistina ed isolare i cardinali dal resto del mondo. Gli unici che avranno accesso alla Casa di Santa Marta e a poter quindi interagire con i porporati durante il Conclave sarà il personale che gestirà la struttura. Durante l'ultimo periodo di elezioni papali nel 2013 erano in totale 39 persone: sei suore e 33 inservienti. Anche loro sono sottoposti ad un rigido controllo di sicurezza nonché ad un contratto di riservatezza. Proprio come i cardinali sono isolati dal mondo durante il periodo di votazioni.