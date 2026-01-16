Carta d’identità elettronica a Roma, nuovi open day il 17 e 18 gennaio: dove e come prenotarsi

Sabato 17 e domenica 18 gennaio gli ex Punti Informativi Turistici PIT di piazza Sidney Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e il punto di rilascio di via Petroselli 52, saranno aperti poter permettere di richiedere la carta d’identità elettronica a Roma.

Tornano gli Open Day dedicati alla Carta d’Identità Elettronica (CIE), con due appuntamenti sabato 17 e domenica 18 gennaio 2026. In programma ci sono le aperture straordinarie degli uffici anagrafici del Municipio XIII, degli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore insieme al punto di rilascio di Via Petroselli 52. È però necessario prenotarsi per poter ricevere o rinnovare il proprio documento.

Come prenotarsi per ricevere o rinnovare la carta d'identità elettronica a Roma

Per poter richiedere la Carta d’Identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 16 gennaio fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/). Per completare la richiesta il giorno in cui è in programma l'appuntamento bisognerà presentarsi allo sportello muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

Giorni e orari d'apertura degli Ex Pit per la Carta d'identità elettronica

Per richiedere o rinnovare la carta d'identità elettronica a Roma in questo fine settimana questi sono gli orari d'apertura previsti:

Nel Municipio III la sede di via Fracchia, 45 sarà aperta sabato 17 dalle ore 8 alle 16 e domenica 18 dalle ore 8 alle 16; nel municipio XIII, invece, la sede di via Aurelia, 470 sabato 17 dalle ore 8:30 alle 13:30. Gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52 saranno aperti sabato 17 dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 18 gennaio dalle 8.30 alle 12.30.

