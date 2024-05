video suggerito

Carta d'identità elettronica a Roma 2024, open day il 1 e 2 giugno: elenco dei municipi ed orari Open day a Roma nel fine settimana per le richieste e i rinnovi della carta d'identità elettronica sabato 1 giugno e domenica 2 giugno previa prenotazione. Aperti gli sportelli degli uffici anagrafici del Municipio V nella giornata di sabato 1 giugno. Ecco orari e indirizzi.

A cura di Rosario Federico

Il chiosco di Santa Maria Maggiore (Foto Archivio)

È stato organizzato un nuovo open day per la Cie, la carta d'identità elettronica in un municipio di Roma. Ad essere aperti al pubblico sabato 1 e domenica 2 giugno 2024 sono gli uffici anagrafici del Municipio V nella giornata di sabato 1 giugno e degli ex Punti Informativi Turistici del centro che, saranno attivi anche domenica 2 giugno. Il nuovo punto di rilascio di via Petroselli 52 invece sarà aperto solo nella giornata di sabato. Ecco tutte le informazioni sugli orari di apertura degli sportelli e su come prenotarsi.

Quando e come si prenota la carta d'identità elettronica a Roma

È obbligatorio l'appuntamento per richiedere la carta d'identità elettronica in occasione degli Open Day a Roma. Per questo fine settimana ci si può prenotare da venerdì 31 maggio, dalle ore 9 fino all'esaurimento della disponibilità, sul sito Agenda Cie del Ministero dell'Interno. All'orario stabilito, occorre presentarsi allo sportello con la prenotazione, la fototessera, la carta di pagamento elettronico e il documento da sostituire con la carta d'identità elettronica.

Ogni settimana le notizie riguardo gli Open Day nella città di Roma sono costantemente aggiornate nella home page del portale del comune di Roma dove viene pubblicato l'elenco completo delle sedi a cui rivolgersi per richiedere la carta d'identità elettronica.

L'elenco dei municipi di Roma dove richiedere la carta d'identità elettronica e gli orari

Municipio V: la sede di via di Torre Annunziata 1 sarà aperta sabato 1 giugno dalle ore 8.30 alle 15

Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e Via Petroselli 52: sabato 1 giugno 8.30-16.30

Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune: domenica 2 giugno 8.30-12.30