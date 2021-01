Un successo il Capodanno 2021 organizzato da Roma Capitale in streaming dal Circo Massimo. In tutto finora lo spettacolo di fine anno ha ottenuto oltre 280.000 visualizzazioni. Due ore di spettacolo trasmesso in diretta per questi festeggiamenti in uno dei luoghi simboli della città, che siamo abituati a vedere pieno di romani e turisti che si riuniscono qua per aspettare insieme la mezzanotte e il nuovo anno.

Tra gli altri hanno partecipato, letto, suonato e cantato la città di Roma Gianna Nannini, Tim Etchells, Diodato, Carl Brave, Elodie, Gemitaiz, Manuel Agnelli con Rodrigo D'Erasmo, Igiaba Scego, Maria Giovanna Luini, Sandra Savaglio, Chiara Caselli, Chiara Francini, i Fratelli D'Innocenzo, Francesco Bruni, Mauro Covacich, Adriana Ferreira e Augusta Girardi. E alla mezzanotte l'accensione del fuoco con le sei pire dell'installazione realizzata per l'occasione da Alfredo Pirri. Titolo della serata Oltretutto: un augurio per andare avanti dopo l'anno passato, ma senza tornare indietro.

Sul palco anche la sindaca Virginia Raggi, che ha fatto gli auguri ai romani e a tutti gli italiani. "Con la grande manifestazione in streaming di ieri abbiamo voluto condividere una serata speciale. – spiega Raggi commentando il successo dell'iniziativa – Anche se costretti a stare distanti abbiamo potuto festeggiare tutti insieme, per darci speranza, per vedere e immaginare insieme come possiamo costruire il nostro futuro comune. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per questa nuova e unica manifestazione. Ringrazio le istituzioni culturali di Roma Capitale e Zètema che hanno contribuito a questa manifestazione in streaming".

Soddisfatto del risultato anche il vicesindaco e assessore alla Cultura Luca Bergamo. "Il 2020 ci ha mostrato chiaramente cosa non dobbiamo fare: tornare indietro. – ha spiegato in una nota – La stessa preparazione di "Oltretutto" ha in se' elementi di un modo nuovo di essere, persone che si mostrano più attente l'una con l'altra per conseguire un risultato insieme, in condizioni inedite. Grazie al loro impegno comune, alla determinazione e la sensibilità che hanno messo in campo siamo riusciti a realizzare un progetto unico e inedito, Oltre Tutto. Un cambiamento radicale e una nuova destinazione per le nostre società sono necessarie. il mio augurio è che questo 2021 sia il punto di partenza di questo cammino".