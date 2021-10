Caos sulla Roma – Lido, crolla albero sui binari: treni in forte ritardo, disagi per i pendolari Ancora disagi per i pendolari che ogni mattina devono viaggiare sulla Roma – Lido. A causa del forte vento un albero è crollato questa mattina sui binari, causando un forte rallentamento alla circolazione. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco per rimuovere l’arbusto, non è chiaro quando la circolazione potrà tornare alla normalità.

A cura di Natascia Grbic

Non c'è pace per la ferrovia Roma – Lido: oggi a rallentare la circolazione, un albero crollato sui binari. A informare i cittadini del forte rallentamento dovuto alle operazioni di recupero dell'arbusto è Atac, con un messaggio sul suo account Twitter ufficiale. Secondo le prime informazioni, l'albero è caduto verso le 12 alla stazione Lido Centro a causa del forte vento di questo mattina. Sul posto, per liberare i binari, i Vigili del Fuoco di Ostia. Al momento non è noto quando la circolazione potrà tornare alla normalità, né se saranno messe a disposizione delle navette per i viaggiatori. Sul sito, al momento, si legge solo che i treni in entrambe le direzioni stanno subendo forti ritardi.

Dal 2022 la Roma – Lido passa a Cotral

La Roma – Lido è una delle peggiori linee ferroviarie d'Italia. Gestita da Atac, a partire da gennaio 2022 tornerà a Cotral, così come annunciato dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Un cambio che riguarda anche la Roma-Civita-Castellana-Viterbo e che si inserisce nell'ambito di un cambio di gestione trasporto pubblico locale. In programma c'è un piano d'investimenti pari a 400 milioni di euro, che la Regione destinerà totalmente alla Linea Mare (così sarà poi chiamata la Roma – Lido). I primi lavori sono già iniziati, mentre dall'inizio del prossimo anno partiranno gli interventi da parte di Rete Ferroviaria Italiana, di rinnovamento dei binari, che prevedono potenziamento e ammodernamento.