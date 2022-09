Cani randagi azzannano una donna resta sfigurata in volto: chiede il risarcimento al Comune È rimasta sfregiata in volto una donna che è stata azzannata da cani randagi a Cassino. Il medico legale della Procura stilerà il risarcimento dei danni.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Ha intentato una causa contro il Comune una donna azzannata da cani randagi a Cassino. I fatti risalgono ai giorni scorsi e sono avvenuti vicino al cimitero di Frosinone. Vittima una donna del posto, che è dovuta ricorrere a cure mediche a seguito delle ferite provocate dai morsi, che l'hanno sfigurata in volto. A seguito della vicenda i famigliari hanno sporto denuncia per chiedere il risarcimento dei danni.

I cani l'hanno morsa in diversi parti del corpo e sfigurata

Secondo le informazioni riportate da Frosinone Today, la donna stava camminando in strada quando dei cani randagi le si sono scagliati contro e l'hanno morsa in diverse parti del corpo. Lei è caduta a terra e i cani l'hanno morsa anche sul volto, ferite a seguito delle quali è rimasta sfigurata. Ad intervenire in suo soccorso sono stati alcuni famigliari, che si trovavano lì con lei e che, non senza difficoltà, sono riusciti ad allontanare i cani, mettendola in salvo. Soccorsa dal personale sanitario, è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Santa Scolastica di Cassino.

Il medico legale stilerà il risarcimento danni

Arrivata al pronto soccorso la paziente è stata affidata alle cure dei medici, che l'hanno sottoposta agli accertamenti necessari al caso e sono intervenuti sulle ferite, suturandole in modo da cercare di limitare il più possibile quelle che sarebbero poi state le future cicatrici. La donna a seguito dell'aggressione è rimasta sotto choc e ad oggi per il trauma subito ha sviluppato la fobia dei cani. Spetterà al medico legale nominato dalla procura di Cassino stilare l'ammontare del risarcimento danni.