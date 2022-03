Campidoglio, Gualtieri annuncia una sala e un premio dedicati a David Sassoli L’Assemblea Capitolina ha dato consenso per intitolare a David Sassoli una sala del Campidoglio e un premio. Il sindaco Gualtieri: “Roma non dimentica Sassoli”.

A cura di Beatrice Tominic

Foto dal profilo Facebook di Roberto Gualtieri.

A poco più di due mesi dalla morte di David Sassoli, avvenuta l'11 gennaio scorso, il sindaco Roberto Gualtieri della capitale ha comunicato che l'Assemblea Capitolina ha dato il via libera per intitolare una sala del Campidoglio al presidente italiano del Parlamento Europeo e ha comunicato che sarà anche istituito un premio alla sua memoria.

"Roma non dimentica David Sassoli – ha scritto in un post su Facebook il sindaco Gualtieri – Ne sono molto contento. Oltre ad essere un grande politico e uno straordinario uomo, David ha saputo lasciare il segno in tutti noi, con i suoi valori, la sua dolcezza la sua umanità unica." Come ha dichiarato Gualtieri, è giusto rendergli omaggio così. Poi si è rivolto direttamente a chi ha reso possibile questa decisione: "Ringrazio di cuore tutte le consigliere e i consiglieri per questa bellissima iniziativa che le romane e romani sono sicuro apprezzeranno – e, per concludere ha aggiunto – David, ci manchi."

David Sassoli e l'impegno politico a Roma

Secondo il sindaco Roberto Gualtieri, Roma non dimentica David Sassoli. È proprio nella capitale che il presidente del Parlamento Europeo aveva iniziato la sua carriera politica, nelle fila del Partito Democratico, dopo tanti anni dedicati al giornalismo. Dopo le prime esperienze da europarlamentare, nel 2013 David Sassoli si è anche candidato alle primarie per diventare il primo cittadino della città di Roma: in quell'occasione a vincere, sia all'interno del partito prima che alle elezioni poi, è stato Ignazio Marino. Nonostante i numerosi rumors che spesso lo volevano in corsa, Sassoli non si è mai più candidato per la capitale: nel 2021, però, ha manifestato ampio sostegno proprio a Roberto Gualtieri, che oggi lo ha voluto ricordare anche sui suoi social.