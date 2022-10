Campagna vaccino antinfluenzale nel Lazio: addio puntura, per i bimbi c’è uno spray nasale “Quest’anno verrà fatto con uno spray nasale, quindi non c’è neanche l’elemento della puntura che a volte crea qualche difficoltà con i più piccoli”, ha dichiarato D’Amato.

A cura di Enrico Tata

Nel Lazio è partita, come ogni anno, la campagna di vaccinazione contro l'influenza. La novità è che i bambini potranno dire addio alla paura dell'ago e delle punture, poiché il vaccino verrà somministrato loro attraverso uno spray nasale. "Quest'anno verrà fatto con uno spray nasale, quindi non c’è neanche l’elemento della puntura che a volte crea qualche difficoltà con i più piccoli", ha dichiarato D'Amato. Il vaccino somministrato attraverso uno spray nasale è un vaccino vivo attenuato quadrivalente. Contiene cioè virus vivi, ma attenuati così da renderli innocui. Per partecipare alla campagna i cittadini e i genitori devono rivolgersi al proprio medico di medicina generale oppure al pediatra di libera scelta. La vaccinazione antinfluenzale è fortemente raccomandata e gratuita sia per gli anziani (over 60) che per i bambini di età compresa tra 6 mesi e 6 anni. È raccomandata anche per medici e personale sanitario, anche volontario.

Nel ricordare l'importanza della vaccinazione antinfluenzale, l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, ha messo in evidenza anche la necessità di fare la quarta dose dei vaccini anti-Covid: "Dobbiamo metterci in sicurezza, ecco perché è importante fare i richiami della vaccinazione anti-Covid, la cosiddetta quarta dose, che possono fare tutti dai 12 anni in su, e questa è una cosa che non si sa. Ovviamente è fortemente raccomandata per gli over 60 e le persone fragili. È molto importante mettersi in sicurezza perché vediamo che c’è una ripresa dell’attività del Covid e questo era abbastanza chiaro stante anche i dati autunnali e del prossimo inverno, per cui è importante fare la dose di richiamo”.

Proprio sui vaccini anti-Covid, infine, D'Amato ha lanciato un appello al governo che si insedierà nei prossimi giorni: "Mi aspetto che prosegua con forza questo percorso, perché abbiamo visto come sia l’unico in grado di mettere in sicurezza i nostri cittadini e di conseguenza il nostro Paese. Vedere andare smarrito questo lavoro di oltre due anni sarebbe un grave errore”.