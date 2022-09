Cammina in mezzo alla strada con le auto che sfrecciano e ferisce 3 agenti: arrestato È stato arrestato con l’accusa di minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale il 26enne che camminava in mezzo a via delle Valli.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Camminava in mezzo alla strada in via delle Valli tra le auto che sfrecciavano. Quando poliziotti e vigili urbani sono intervenuti per fermarlo, ne ha feriti tre, che hanno avuto bisogno di ricorrere a cure mediche. L'episodio risale alla mattinata di ieri, martedì 20 settembre, ed è avvenuto in zona Conca d'Oro a Roma. Protagonista è un ventiseienne di nazionalità tunisina, che è stato arrestato con le accuse di minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine intervenute sul posto intorno alle 9.30 sono arrivate diverse segnalazioni di cittadini in Questura, con la richiesta d'intervento per la presenza di un uomo che camminava in mezzo alla carreggiata, creando di fatto un pericolo sia per se stesso che per gli automobilisti in transito lungo quel tratto di strada. Chi era al volante infatti avrebbe potuto inavvertitatamente investirlo, oppure rischiare la propria incolumità facendo una manovra improvvisa nel tentativo di evitarlo e che avrebbe potuto crare incidenti.

L'uomo ha ferito tre agenti a calci, pugni e morsi

Ricevuta la chiamata d'emergenza sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato con una Volante e una pattuglia degli agenti della polizia locale di Roma Capitale del II Gruppo Parioli. Poliziotti e vigili sono intervenuti con l'intento di fermare l'uomo e metterlo in sicurezza, ma alla loro vista ha dato in escandescenza. Ha prima minacciato gli agenti e poi gli si è scagliato contro, prendendo tre di loro a calci, morsi e pugni. Alla fine sono riusciti a bloccarlo, non senza difficoltà. È stato arrestato per minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I tre agenti sono poi stati medicati e hanno ricevuto alcuni giorni di prognosi. Fortunatamente non hanno riportato conseguenze gravi.