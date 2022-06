Cameriere di Anzio parla con una donna, il fidanzato gli spara Guarirà in venti giorni un cameriere di Anzio che domenica è stato ferito con un colpo di pistola alla gamba dal fidanzato di una donna con la quale stava parlando.

A cura di Alessia Rabbai

Un cameriere di un locale di piazza Giuseppe Garibaldi ad Anzio è finito in ospedale con una ferita d'arma da fuoco e ne è uscito con venti giorni di prognosi. Ad aggredirlo è stato un uomo: avendolo visto parlare con la sua fidanzata, ha estratto una pistola e ha premuto il grilletto contro di lui. L'episodio risale alla mattinata di domenica scorsa 19 giugno ed è accaduto sul litorale della provincia a Sud di Roma. Non è ancora chiara l'identità del responsabile, sulla quale indagano i carabinieri della Compagnia di Anzio, che hanno ascoltato alcune persone e svolto gli accertamenti di rito, per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Secondo le informazioni apprese era l'alba e il cameriere era fuori dal locale, dove alla fine del turno di lavoro si sarebbe messo a parlare con una donna. Una chiacchierata con qualche scambio di battute, il cameriere non avrebbe mai immaginato che sarebbe finita con un'aggressione e un ingresso al pronto soccorso. Vedendoli insieme il compagno di lei, infastidito e probabilmente ubriaco, ha estratto una pistola che aveva con sé e gli ha sparato, colpendolo ad una gamba davanti agli occhi di alcuni testimoni.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto è arrivato il personale sanitario, che l'ha soccorso e trasportato in ambulanza agli ospedali Riuniti. Arrivato al pronto sococrso il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso e sono intervenuti sulla ferita. Fortunatamente da quanto si apprende non rischia di morire e se la caverà con venti giorni di prognosi. Ascoltato dai militari ha spiegato di non conoscere l'aggressore né la sua compagna. I carabinieri hanno ascoltato anche alcuni testimoni, che avrebbero confermato la dinamica dell'accaduto. Le indagini sono in corso per risalire all'identità del responsabile, che dopo lo sparo è scappato e di cui al momento si sono perse le tracce.