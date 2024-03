Cameriera molestata dal collega davanti ai clienti: 30enne denunciato per violenza sessuale All’uomo è stato applicato il braccialetto elettronico ed è stato denunciato per violenza sessuale. Le molestie sono cominciate quattro mesi fa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Molestava continuamente la collega mentre stavano lavorando, sia verbalmente sia fisicamente. Per questo un uomo è stato denunciato con l'accusa di violenza sessuale. Non solo: gli è stato messo il braccialetto elettronico, non potrà avvicinarsi alla ragazza.

L'episodio è avvenuto a Roma, nel quartiere di Campo de' Fiori. I due lavoravano insieme nello stesso locale: da circa quattro mesi, il 30enne continuava a rivolgere frasi offensive e sessiste alla giovane, spesso a sfondo sessuale, anche davanti ad altri colleghi e clienti. La molestava anche fisicamente, toccandola e palpandola mentre erano al lavoro, tra il disagio e l'imbarazzo di tutti. Nessuno però è mai intervenuto in difesa della ragazza, che ormai viveva come un incubo il dover andare al lavoro. Fino a che un giorno non ce l'ha più fatta ed è andata dai carabinieri della stazione piazza Farnese per denunciarlo.

I militari, sentito il racconto della donna, hanno avviato immediatamente le indagini. Hanno ascoltato i colleghi della donna e i clienti del locale, e appurato che ciò che diceva corrispondeva al vero. Gli abusi andavano avanti da tempo, in molti ne erano a conoscenza e sapevano che il 30enne perseguitava la ragazza, che ormai non riusciva più a uscire tranquilla di casa. E a lavorare in modo sereno: una condizione insopportabile, che l'ha spinta ad andare a sporgere denuncia e mettere fine al regno di terrore del suo molestatore. Tutti, colleghi e clienti, hanno confermato le pesanti molestie giornaliere, cosa che ha portato alla denuncia per violenza sessuale e all'applicazione del braccialetto elettronico.