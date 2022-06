Cade su un marciapiede rotto e si rompe un braccio: a risarcirla sarà il Comune di Roma È scivolata su un marciapiede danneggiato e si è rotta un braccio: il giudice condanna il Campidoglio e lo obbliga a risarcire la donna: “Roma Capitale è custode della strada”.

A cura di Beatrice Tominic

Cade su un marciapiede rotto, con due mattonelle fissate male e si rompe il braccio: la colpa è del Comune di Roma e della mancata manutenzione. Questo è quanto compare nella sentenza del Tribunale. A nulla sono servite le tesi della difesa: non è stato il sole, non è stato il caldo e neppure una distrazione se la signora Patrizia P., 67enne romana, è caduta rompendosi il braccio. L'incidente, per cui è stato condannato il Comune di Roma, è avvenuto precisamente in piazza Lecce, nel quartiere Nomentano, alle 11.20 circa del 17 luglio 2016.

La sentenza e la condanna del Campidoglio

Assistita dall'avvocato Alberto Bonu, riceverà un risarcimento da parte del Campidoglio. Nella sentenza, come riporta il Corriere della Sera in un articolo pubblicato oggi, il giudice ha scritto: "Roma Capitale è il custode della strada (…) e il pericolo, costituito dal non corretto fissaggio dei lastroni di copertura del marciapiede, poteva essere eliminato se fosse stato effettuato il normale controllo e fossero stati eseguiti i lavori di manutenzione ordinaria."

Il Comune, ritenuto responsabile, deve rispondere in solido del danno insieme alla ditta BFG Appalti a cui era stata appaltata, all'epoca, la gestione di piazza Lecce: la cifra che il Campidoglio deve versare alla donna come risarcimento è di 11mila euro.

La decisione del Tribunale

Spesso, in caso di questo genere, il Comune di Roma è stato quasi sempre esonerato da ogni responsabilità e quasi mai costretto a provvedere al pagamento di risarcimenti. Stavolta, invece, secondo il giudice le due mattonelle fissate male al marciapiede non offrono "alcuna rilevanza alla possibile conoscenza dello stato dei luoghi": la colpa, dunque, è della mancata manutenzione e non della donna che non conosceva le condizioni della zona.