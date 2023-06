Cade in un pozzo di 16 metri mentre passeggia, 35enne salvato dai vigili del fuoco a Roma Il pozzo nel quale il malcapitato è precipitato non era segnalato: è stato necessario l’intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco per salvare il 35enne.

A cura di Valerio Papadia

Una disavventura che avrebbe potuto avere conseguenze gravi, ma che si è per fortuna conclusa con un lieto fine, quella vissuta da un 35enne romano, che mentre stava passeggiando è precipitato in un pozzo: è accaduto nel pomeriggio di oggi, domenica 11 giugno, in via Boccea. Come detto, il malcapitato stava camminando in strada quando è precipitato nel pozzo, che non era segnalato: nella cavità, profonda 16 metri, per fortuna c'era circa un metro d'acqua, che ha attutito la caduta.

Dopo aver ricevuto richiesta di intervento, sul posto sono i vigili del fuoco con una squadra, oltre a una squadra del Nucleo Speleo Alpino Fluviale e a una del Nucleo Sommozzatori. È stato proprio un sommozzatore dei vigili del fuoco, guidato dal Nucleo SAF che, dopo essersi imbracato, è sceso nel pozzo e ha recuperato il 35enne: l'operazione non è stata facile e ha richiesto del tempo a causa dello spazio esiguo, visto che il pozzo è largo soltanto un metro e mezzo.

Il 35enne è apparso, tutto sommato, in buone condizioni di salute: l'uomo è stato comunque affidato ai sanitari del 118, nel frattempo giunti sul posto, che lo hanno trasportato all'ospedale più vicino per tutti i controlli del caso. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi del caso.