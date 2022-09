Cade dall’albero mentre raccoglie i fichi: ricoverato in prognosi riservata Sono ore di apprensione per i famigliari di un 75enne ricoverato in Terapia intensiva con prognosi riservata dopo la caduta da un albero mentre raccoglieva i fichi.

A cura di Alessia Rabbai

È ricoverato in prognosi riservata un uomo di settantacinque anni rimasto ferito gravemente mentre raccoglieva i fichi in campagna. Ha riportato un trauma cranico e diverse fratture. L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 6 settembre a Coreno Ausonio, piccolo centro della provincia di Frosinone. Da quanto si apprende la vittima è un pensionato del posto, che ha duvuto ricorrere a cure mediche e, date le sue condizioni di salute, ha avuto bisogno del trasporto in eliambulanza. Al momento in cui sono accaduti i fatti l'uomo stava raccogliendo dei fichi da un albero, quando per cause non note, ha perso l'equilibrio ed è caduto.

Ha perso l'equilibrio ed è caduto

L'impatto a terra è stato rovinoso, dopo un volo di diversi metri. Arrivata la chiamata al 118 sul posto è arrivato in breve tempo il personale sanitario, che lo ha preso in carico e trasportato in ambulanza all'ospedale Santa Scolastica. le sue condizioni di salute sono parse fin da subito critiche ed è stato trasferito in volo al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Arrivato al pronto soccorso è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso.

Ha trauma cranico e fratture in diverse parti del corpo

A seguito della caduta ha riportato un trauma cranico e fratture in diverse parti del corpo. Ricoverato nel reparto di Terapia intensiva con prognosi riservata, le sue condizioni sono gravi e i medici non si pronunciano sull'esito del loro intervento. Fondamentali saranno le prossime ore, i famigliari sperano che si riprenda presto. Presenti per gli accertamenti di loro competenza i carabinieri, che hanno svolto le verifiche del caso e indagano sull'accaduto.