Cade dal balcone mentre ripara una tenda: elitrasportato a Roma un 70enne, è grave Perde l’equilibrio mentre aggiusta una tenda e cade dal balcone: un uomo di 70 anni è stato elitrasportato da Ferentino a Roma in codice rosso.

A cura di Beatrice Tominic

Stava riparando una delle tende del suo balcone quando ha perso l'equilibrio ed è caduto giù. È accaduto questa mattina, lunedì 18 settembre 2023, a Ferentino, comune nel frusinate ad una decina di chilometri dal capoluogo ciociaro. A cadere dal balcone della propria abitazione al secondo piano di una palazzina, un uomo di 70 anni.

Dopo il volo di diversi metri, nell'impatto l'uomo ha riportato gravi ferite: sul posto, non appena allertati sono arrivati gli operatori del personale sanitario per soccorrere il settantenne. Le sue condizioni, però, si sono rivelate così gravi che è stato necessario richiedere l'intervento dell'eliambulanza. Il settantenne è stato trasportato in ospedale a Roma, al San Camillo, dove lo hanno preso in cura i medici e gli infermieri, come riportano le testate locali.

La caduta dal balcone

L'uomo si trovava sul balcone di casa sua, zona di via Madonna degli Angeli, a Ferentino in provincia di Frosinone, nella per riparare una delle tende: potrebbe essersi sporto troppo, tanto da perdere l'equilibrio. È stato in quel momento, poco prima dell'ora di pranzo, che è caduto verso il basso, volando dal secondo piano. In casa, con il settantenne, si trovava sua moglie che, però, non si è accorta di niente. A dare l'allarme, invece, una vicina di casa. La donna si è accorta della presenza del corpo dell'uomo, riverso a terra, dopo una decina di minuti dalla caduta.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione locale e gli operatori del personale sanitario del 118. Le condizioni dell'uomo si sono mostrate critiche fin da subito: per lui non è bastata l'ambulanza, ma è stato necessario richiedere l'intervento dell'elisoccorso. L'aerogiro è atterrato a Feretino e ha trasportato l'uomo verso la capitale, dove è stato trasferito nella struttura sanitaria del San Camillo, in codice rosso.