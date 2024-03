Cade dal balcone durante una festa: come sta la soldatessa precipitata da 15 metri L’incidente a Gaeta, nel basso litorale laziale, lo scorso 22 marzo. Dopo il volo, da circa 15 metri, è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

È precipitata dal quarto piano di un palazzo a Gaeta durante una festa, toccando il suolo soltanto dopo un volo di circa 15 metri. È successo ad una soldatessa di 23 anni tedesca. La ragazza è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove si trova ancora a oggi, a cinque giorni dalla tragica caduta.

Sta meglio, ormai si trova fuori pericolo. Dopo essersi schiantata nel cortile del condominio ed essere accolta al pronto soccorso, prima è stata trasferita nel reparto di Ortopedia, poi in quello di Rianimazione per ulteriori verifiche sul suo stato di salute. Secondo quanto riporta l'edizione locale de il Messaggero, presto potrebbe rientrare in Germania, in una struttura specializzata, dove dovrà seguire un percorso di riabilitazione. Prima, però, dovrà essere ascoltata dagli inquirenti e chiarire cosa possa essere successo nella notte di mercoledì scorso.

Come sta la soldatessa precipitata dal quarto piano

Gli inquirenti stanno ancora aspettando l'okay dei medici per poter sottoporre alla soldatessa tutti i loro interrogativi per ricostruire quanto accaduto quella sera alla festa. Secondo le informazioni raccolte, si sarebbero trovati in quattro nell'appartamento, tutti commilitoni: la soldatessa caduta, l'affittuaria dell'appartamento e altri due colleghi. E tutti, come più testimoni hanno riferito, avrebbero esagerato con l'alcool, compresa la ventitreenne: i valori, come hanno confermato i test, erano superiori ai limiti.

L'allarme dopo la caduta

Dopo la caduta sono stati i due commilitoni a lanciare l'allarme. Anche loro avevano partecipato alla festa, ma erano usciti dall'appartamento per gettare l'immondizia. Rientrando, hanno trovato la collega sull'asfalto, agonizzante, dopo il volo da 15 metri. Ma c'è qualcosa che non torna: anziché chiamare immediatamente i soccorsi, prima hanno riportato la ragazza in casa e, soltanto una volta rientrati, hanno chiamato il 118. A quel punto l'ambulanza è subito arrivata e ha trasportato la ragazza nell'ospedale Dono Svizzero di Formia prima e al Goretti di Latina. Nel frattempo sono scattate le indagini.

Le indagini sul caso

Subito dopo l'incidente è scattato l'allarme. Oltre ai soccorsi, che hanno trasportato la ventitreenne in ospedale, in via Giovanni XXIII sono arrivati anche gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta, coordinati dalla procura di Cassino. Oltre a loro, per una indagine parallela, anche la Military Police statunitense sia dalla base logistica di Napoli che dalla nave ammiraglia della Sesta Flotta che si trova in rada a Gaeta, la Mount Whitney, che è quella in cui era imbarcata la ragazza. Non appena le sarà possibile, potrà essere la ventitreenne precipitata dal balcone a raccontare quanto accaduto.