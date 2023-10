Cade dal balcone di casa a Latina: 56enne lotta tra la vita e la morte È ricoverato in fin di vita il 56enne caduto dal balcone di casa a Latina. Ha riportato ferite e traumi gravissimi.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio (Fonte: Getty Images)

Un uomo è precipitato dal balcone di casa ed è gravissimo. Il drammatico episodio si è verificato nella serata di venerdì scorso 13 ottobre in un'abitazione di Latina. Secondo le informazioni apprese era circa l'ora di cena nella frazione Borgo Faiti quando l'uomo, un cinquantaseienne del posto, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, presumibilmente ha perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto. Un volo di diversi metri poi l'impatto con il suolo, a seguito del quale ha riportato gravi traumi e ferite.

A dare l'allarme sono stati alcuni passanti, che hanno assistito alla scena e preoccupati per le sue condizioni di salute, che sono parse fin da subito gravi, hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento urgente di soccorsi. Sul posto è arrivata l'ambulanza con i paramedici, che lo hanno preso in carico, trasferendolo in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti. Arrivato al pronto soccorso il paziente è stato affidato alle cure mediche, sottoposto agli esami necessari. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute sono critiche, ha subito una delicata operazione e lotta tra la vita e la morte.

La prognosi è riservata. Decisive saranno le prossime ore, per vedere se riuscirà a riprendersi. La speranza è che le sue condizioni di salute migliorino e che i medici lo dichiarino presto fuori pericolo. Presenti i carabinieri di competenza territoriale, che indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto, le verifiche sono in corso a 360 gradi e non si esclude per ora alcuna ipotesi. Da chiarire cosa abbia provocato la caduta e cosa stesse facendo poco prima.