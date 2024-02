Bus prende fuoco in via Nomentana: evacuati tutti i passeggeri, chiuso tratto di strada a Roma Incendio sul filobus lungo la via Nomentana: sul posto arrivati immediatamente i vigili del fuoco, fatti evacuare i viaggiatori a bordo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Un filobus ha preso fuoco nella mattina di oggi, mercoledì 28 febbraio 2024, lungo la via Nomentana. Il fumo, in poco tempo, ha iniziato ad uscire dalla tetto e dai finestrini, grigio e denso. Passeggeri e autista, non appena si sono accorti di quanto stava accadendo, hanno fatto scattare l'allarme, allertando i vigili del fuoco. Il filobus si è fermato all'altezza del civico 262. Tutti evacuati dal mezzo.

L'intervento dei pompieri

Non appena allertata, la Sala Operativa dei vigili del fuoco, ha inviato la squadra 1A di via Genova sul luogo del filobus a fuoco. Il bus, un mezzo che copre la linea 80, si trovava sulla corsia preferenziale al momento della fuoriuscita del fumo. I pompieri, non appena arrivati, hanno controllato le condizioni di sicurezza dei passeggeri e dell'autista, poi hanno delimitato la zona dell'intervento chiudendo il tratto di strada interessato e hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento.

Fortunatamente non sembra esserci alcun ferito per l'incendio grazie alla prontezza dell'autista che, non appena segnalato il rogo, ha subito provveduto, in autonomia, a fare evacuare i viaggiatori e le viaggiatrici. Molti e molte dei quali, vista l'ora, si stavano recando a scuola e al lavoro.

Come poi chiarito da Atac, il danno che si è verificato è stato un surriscaldamento che ha provocato solo fumosità. La struttura non è stata danneggiata e presto tornerà in servizio: le ragioni dell'evento sono in corso di accertamento da parte dei tecnici.

Incidente in via Nomentana: auto si ribalta a pochi passi dalla Luiss

Nel pomeriggio di ieri, martedì 27 febbraio 2024, sempre lungo via Nomentana, si è verificato un incidente. A pochi passi dalla Luiss, due automobili, una Bmw e una Range Rover, si sono scontrate. La Bmw, come mostra la foto, si è ribaltata ed è andata a schiantarsi su un terzo veicolo, che si trovava i sosta. Vetri frantumati e e airbag esplosi per l'automobile ribaltata.