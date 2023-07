Bruno Speziale scomparso da Roma, l’appello: “Ha bisogno di farmaci, aiutateci a ritrovarlo” Sono giorni di apprensione per i famigliari di Bruno Speziale, 54 anni, scomparso da Roma. Si sarebbe allontanato in scooter ed è irreperibile. L’appello della famiglia: “Ha bisogno di prendere farmaci, aiutateci a ritrovarlo”.

A cura di Alessia Rabbai

Bruno Speziale

Bruno Speziale è scomparso da Roma. Del cinquantaquattrenne non si hanno più notizie da sabato scorso 8 luglio, quando è uscito di casa e non è più rientrato. I famigliari non riuscendo più a mettersi in contatto con lui dallo scorso fine settimana, si sono preoccupati per la sua assenza e ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine. Subito sono scattate le ricerche, la pista come da prassi è quella dell'allontanamento volontario.

Secondo le informazioni diramate finora Bruno si sarebbe allontanato con il suo scooter targato DS23796. Al momento non c'è traccia né di lui né del veicolo a due ruote. I famigliari hanno lanciato un appello anche attraverso Penelope Lazio Odv, che sostiene le famiglie e gli amici delle persone scomparse. Un appello rivolto a chiunque avesse visto Bruno, di segnalarlo. "Ha bisogno d'aiuto. È una persona fragile, che ha bisogno di assumere farmaci". Preoccupano le sue condizioni di salute perché Bruno non avrebbe le medicine con sé.

L'identikit di Bruno Speziale

Bruno Speziale ha cinquantaquattro anni ed è scomparso da Roma. È alto un metro e settanta centimetri, di corporatura robusta. Ha occhi e capelli marroni e non ha segni particolari. Da attenzionare è il quadrante di Roma Ovest, in particolare Casetta Mattei, Portuense, Bravetta, Parco di Forte Bravetta. Tuttavia potrebbe trovarsi anche altrove, essendosi presumibilmente spostato con lo scooter.

I famigliari sono preoccupati perché appunto le sue condizioni di salute sono fragili e ha bisogno di assumere farmaci che non avrebbe con sé. Chiunque l'avesse visto o avesse notato una persona che gli assomiglia è pregato di avvisare immediatamente le forze dell'ordine al Numero Unico delle Emergenze 112. Per informazioni e segnalazioni contattare Pronto Penelope 3396514799 anche tramite Whatsapp.