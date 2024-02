Bravetta: uomo si scaglia contro le forze dell’ordine, la fidanzata si getta dalla finestra È avvenuto nel pomeriggio di ieri nel quartiere periferico di Bravetta a Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

Foto di repertorio

Un nuovo grave episodio di violenza è avvenuto a Roma nella giornata di ieri, sabato 24 febbraio. Sono da poco passate le quattro del pomeriggio quando arriva una telefonata al numero unico per le emergenze: "Aiuto correte c'è un uomo privo di sensi in strada".

Quando il personale sanitario del 118 arriva sul posto soccorre un uomo di 54 anni. Appare da subito evidente che l'uomo ha abusato di sostanze stupefacenti. Quando rinviene però, invece di ringraziare i sanitari che lo stanno aiutando si scaglia contro di loro andando in escandescenze, e arrivando a danneggiare l'ambulanza.

Sul posto arrivano anche le forze dell'ordine che tentano di ricostruire cosa sia accaduto. Nel frattempo la compagna, una donna di 38 anni, rimasta chiusa in casa in appartamento di via di Vigna Ceccarelli in zona Bravetta, assiste alla scena dalla finestra e si getta dalla finestra, rimanendo a sua volta ferita. Le sue condizioni da quanto si apprende non destano particolare preoccupazione.