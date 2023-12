Bomba d’acqua a Roma, pioggia e tuoni colpiscono la capitale: strade e marciapiedi allagati Le precipitazioni più violente si sono abbattute sul litorale di Ostia, a Fiumicino una tromba d’aria. Ma stanno per raggiungere la capitale: colpita la zona di Roma nord ovest, in arrivo in quelle dei quadranti ad est.

A cura di Beatrice Tominic

71 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di Guido Pascucci, da Facebook.

Dopo le forti piogge della notte, una vera e propria bomba d'acqua si sta abbattendo sulla capitale. Alla pioggia, che ha continuato a scendere fitta, fatta eccezione per qualche breve momento di pausa, si sono aggiunti tuoni e lampi. Le precipitazioni sono iniziate sul litorale e si sono spostate progressivamente verso la zona del centro: presto raggiungeranno i quadranti ad est.

La situazione sul litorale

"Pioggia e fulmini sul litorale. Fanno 11 gradi centigradi", scrive un utente su Facebook, condividendo su un gruppo dedicato la foto dei bagliori che si abbattono sull'orizzonte. Poco dopo pubblica un altro video: "Acquazzone su via Claudio, strade e marciapiedi allagati". Gli fa eco un altro: "Ad Acilia è buio pesto".

La situazione non cambia neanche qualche chilometro più a nord, verso Fiumicino. È da qui che un altro utente condivide una foto: "Tromba d'aria a Fiumicino", scrive verso le 8.30.

Leggi anche Previsioni meteo Roma e Lazio 28 novembre: pioggia forte e rischio nubifragi

Tromba d'aria a Fiumicino, foto da Facebook.

Temporali in città

Nel frattempo le precipitazioni hanno raggiunto la città. Nella zona di Roma nord ovest le precipitazioni si sono mostrate più evidenti dalle prime ore della mattina. Oltre alle precipitazioni, anche in questi territori l'attività elettrica è ancora molto intensa: un fulmine, come riporta la pagina Facebook Per tutti quelli che vogliono la neve a Roma, si è abbattuto a Montespaccato, a poca distanza dalle abitazioni, in zona Boccea.

Foto dalla pagina Facebook "Per tutti quelli che vogliono la neve a Roma".

Nel frattempo nei quadranti ad est si resta in attesa della pioggia. "Per ora il cielo è scuro, aspettiamo che inizi a piovere", scrive un ultimo utente, allegando una foto (in basso). L'allerta gialla per temporali per la giornata di oggi era stata annunciata ieri: a partire da questa mattina sono previsti disagi e maltempo per le prossime 18-24 ore.

Il cielo scuro nei quadranti di Roma nord est.