Bocciato il circuito dell’Eur, Roma perde la Formula E e Gualtieri resta in silenzio Il Gran Premio di Roma è stato bocciato e la tappa italiana del circuito di Formula E sarà spostata a Misano, in Emilia Romagna.

A cura di Enrico Tata

Come previsto, il circuito dell'Eur è stato bocciato e il Gran Premio di Formula E di Roma è stato cancellato. Per far restare la gara nella Capitale, era stato proposto l'autodromo di Vallelunga, nel territorio di Campagnano Romano, ma anche questa pista non ha convinto gli organizzatori. La tappa italiana del circuito sarà quindi organizzata a Misano, in Emilia Romagna.

Il motivo dell'esclusione della pista dell'Eur è legato alla sicurezza. Le prestazioni delle auto elettriche sono cresciute a dismisura negli anni e quindi oggi una pista come quella cittadina di Roma, con curve strettissime, avrebbe potuto rivelarsi troppo pericolosa per i piloti.

Nonostante la decisione sembri ormai ufficiale, oggi il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, farà un ultimo tentativo incontrando Alejandro Agag, presidente del Campionato automobilistico di Formula E: "Oggi incontrerò Agag e faremo il punto della situazione sulla Formula E. Oggettivamente c'era un problema sulle tribune dell'autodromo di Vallelunga ma io continuo ad essere fiducioso", ha spiegato il governatore.

Intanto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, continua a rimanere in silenzio sulla cancellazione della gara dei bolidi elettrici all'Eur, un evento su cui evidentemente non ha mai puntato più di tanto, dal momento che non ha mai rilasciato dichiarazioni in merito. Attacca il capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Regione Lazio, Adriano Zuccalà: "Un altro fallimento targato Gualtieri che solo una settimana fa sbandierava la Formula E come uno degli eventi sportivi internazionali della Capitale. A pochi giorni dalla votazione finale per Expo 2030, Roma perde un evento che per 5 anni ha attirato migliaia di visitatori e turisti, restituendo al mondo l'immagine degna di una capitale europea".