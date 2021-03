Ancora un'operazione antidroga a Ponte di Nona, zona che negli ultimi anni è diventata una delle piazze di spaccio più floride di Roma. I carabinieri della compagnia di Tivoli hanno eseguito 22 misure cautelari limitative della libertà personale nei confronti di persone accusate di far parte di un'organizzazione criminale ‘senza scrupoli'. 44 in tutto le persone indagate, la cui posizione dovrà presto essere chiarita. A coordinare il blitz, la Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma. Le indagini sono cominciate nel 2018 e hanno fatto luce su un mercato della droga a cielo aperto le cui modalità di spaccio erano consolidate con capi e sottoposti, ognuno dei quali aveva un ruolo preciso nell'organizzazione – composta da quattro livelli – da seguire.

La piazza di spaccio nella zona delle case popolari

Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri a capo dell'organizzazione c'erano due ragazzi giovanissimi, che nonostante l'età hanno un curriculum criminale di tutto rispetto. Nella loro organizzazione ogni membro aveva un ruolo, cui doveva attenersi strettamente e si lavorava come se si fosse in un grande ipermercato. La piazza di spaccio era attiva nella zona delle case popolari, dove le persone in cerca di droga sapevano benissimo di poter andare a ogni ora del giorno e della notte, certi di trovare qualsiasi sostanza volessero. Durante la fase investigativa cominciata nel 2018, l’attività ha consentito di arrestare 19 persone in flagranza di reato, denunciarne 3 a piede libero. Sono 35 i chili tra hashish, cocaina e crack che sono stati sequestrati nel corso di questi anni.