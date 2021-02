Dalle prime ore di questa mattina è in corso una vasta operazione antidroga nelle zone del litorale sud di Roma. A quanto si apprende, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato diverse persone accusate di far parte di un'organizzazione criminale dedita al narcotraffico e allo spaccio di droga. Il gruppo, composto da persone di nazionalità italiana e albanese, operava soprattutto nei comuni del litorale e nella zona sud della provincia di Roma. Alle indagini hanno collaborato anche investigatori della zona di Viterbo.

160 arresti per droga in tutta Italia

Quella che sta avvenendo in queste ore a Roma non è l'unica operazione antidroga in corso questa mattina. Secondo quanto dichiarato dalla Polizia di Stato, sono 160 le ordinanze di custodia cautelare in carcere che gli agenti stanno eseguendo in queste ore in tutta Italia. A essere coinvolta non è solo Roma e provincia, ma anche le zone di Salerno e Milano, dove operano vari gruppi criminali dediti al traffico di droga. Al momento non è noto se si tratti di un solo gruppo criminale operante in tutta Italia o se si tratti di singoli gruppi slegati tra loro. In ogni caso si tratta di una delle operazioni antidroga più vaste degli ultimi tempi.

Dieci arresti per associazione mafiosa

Non solo narcotraffico: a Reggio Emilia e Catania 70 persone sono state arrestate perché ritenuti responsabili di reati contro il patrimonio, furti e rapine, mentre a Lecco è stata sgominata un'organizzazione mafiosa composta da appartenenti alla ‘ndrangheta calabrese ma con base operativa in Lombardia. Dieci sono le persone arrestate con l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso.