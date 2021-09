Blitz antidroga a Roma: sequestrati 30 chili di hashish, arrestato un 27enne Un ventisettenne romano è finito in carcere, arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno scoperto sil suo nascondiglio: aveva modificato l’auto per metterci dentro la droga. Trovati 30 chili di hashish dal valore di circa 350 euro. Le operazioni antidroga dei poliziotti sul territorio.

A cura di Alessia Rabbai

Blitz antidroga a Roma, dove gli agenti della Polizia di Stato hanno sequestrato 30 chili di hashish per il valore di 350 mila euro e hanno arrestato un ventisettenne per spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione dei poliziotti del XIV distretto Primavalle, diretto da Tiziana Lorenzo risale a ieri, giovedì 2 settembre. A finire in manette è un romano, originario delle Filippine, da tempo sorvegliato. Le indagini hanno portato alla luce l'attività illegale che gestiva, scoprendo il nascondiglio in cui custodiva la sostanza stupefacente. Azionando ad auto ferma ed in moto lo sbrinatore ed allacciando la cintura sul sedile vuoto attraverso due pistoni idraulici si alzavano i sedili posteriori dell’auto sotto i quali nascondeva la droga. I poliziotti lo hanno fermato proprio mentre stava caricando alcuni pacchi prelevati da un box, 6 etti e 12 chili di hashish. Altri 18 chili erano all’interno di una valigia. Tutta la droga e l'auto modificata e adattata al trasporto della sostanza stupefacente, inseme allo smartphone del ventisettenne sono stati posti sotto sequestro.

Blitz antidroga e arresti a Roma

Gli agenti del V Distretto Prenestino, diretto da Roberto Arneodo, hanno fermato per un controllo un 38enne romano al Quarticciolo, trovato con un involucro contenente 12 grammi di cocaina del quale ha tentato di disfarsi gettandolo a terra. Gli agenti del commissariato Appio Nuovo, diretto da Pamela De Giorgi, hanno intercettato lo scambio di una dose in via Lina Cavalieri nei pressi di un giardino pubblico e un 57enne è stato arrestato. Altro scambio di droga intercettato n via Enna, che ha portato ad un arresto e ad una denuncia. Un 36enne algerino è stato fermato per un controllo in via Daniele Manin dagli agenti del commissariato Viminale diretto da Mauro Baroni, poi arrestato perché trovato in possesso di 28 grammi di hashis. A San Basilio gli agenti del IV Distretto diretto da Eugenio Ferraro in via Luigi Gigliotti hanno arrestato un 31enne romeno per aver venduto droga in strada. Gli agenti del commissariato Porta Maggiore diretto da Irene Di Emidio hanno controllato un 31enne del Mali con a carico un ordine di carcerazione per il reato di spaccio. Dovrà scontare un anno, 10 mesi e 24 giorni.