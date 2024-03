Bimbo non riesce a salire sul treno con la famiglia e rimane solo in stazione: aiutato dai carabinieri Il bambino è rimasto solo sulla banchina: spaventato, è stato raggiunto poco dopo dai carabinieri, che hanno aspettato la nonna tornasse indietro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio (Fonte: Getty Images)

‘Mamma ho perso il treno'. Così potrebbe intitolarsi questa vicenda: un bambino di nove anni non è riuscito a salire sul vagone insieme alla sua famiglia, ed è rimasto sulla banchina. È successo nella serata di ieri alla stazione ferroviaria di Marina di Cerveteri, in provincia di Roma. Il bambino, impaurito, è stato raggiunto poco dopo dai carabinieri, allertati dal Numero unico per le emergenze 112, contattato dalla nonna, che si è accorta di quanto accaduto.

Come mai il bambino non sia riuscito a salire sul treno, non è chiaro. Il piccolo era andato insieme alla nonna e altri familiari alla stazione di Marina di Cerveteri: dovevano andare a Roma, e avevano deciso di prendere il treno. Quando il convoglio è arrivato però, c'è stato qualche problema. La nonna e gli altri familiari sono saliti, il piccolo invece, per qualche motivo, non ci è riuscito. Ed è rimasto tutto solo sulla banchina, guardando il treno allontanarsi.

La nonna, spaventata, ha chiamato immediatamente il 112, raccontando quello che era appena accaduto. Il bambino, impaurito, è stato raggiunto da una pattuglia dei carabinieri della stazione Campo di Mare, che lo hanno rassicurato. Rimanendo da solo si era comprensibilmente spaventato, e non sapeva cosa fare. I militari hanno atteso insieme a lui che la nonna tornasse indietro per prenderlo: la donna era infatti scesa alla stazione ferroviaria immediatamente successiva ed è tornata indietro con un altro treno. Arrivata a Marina di Cerveteri ha potuto riabbracciare il nipotino, finalmente rassicurato. La brutta avventura, fortunatamente, non è durata che pochi minuti.