Bimbo di un anno e mezzo finisce in terapia intensiva per un’intossicazione da cannabinoidi Avrebbe ingerito cannabinoidi o inalato il loro fumo, questa è l’ipotesi sulla quale indaga la polizia su un bimbo di un anno e mezzo finito in ospedale con un’intossicazione.

A cura di Alessia Rabbai

Un bambino di un anno e mezzo è ricoverato nel reparto di Tereapia Intensiva del Policlinico Agostino Gemelli di Roma per un'intossicazione da cannabinoidi. L'episodio risale alla serata di giovedì scorso 5 ottobre ed è avvenuto in provincia di Frosinone. Fortunatamente da quanto si apprende si tratta di una procedura presa in via precuazionale data l'età, le condizioni di salute del piccolo sono stabili e non rischia di morire. Dovrà essere attenzionato per i prossimi giorni.

Secondo quanto riporta Il Messaggero i genitori hanno trovato il bambino semi-incosciente e lo hanno portato al pronto soccorso dell'ospedale locale Fabrizio Spaziani. I medici hanno preso in carico il piccolo paziente e lo hanno sottoposto agli esami necessari dai quali è emersa l'intossicazione da cannabinoidi, segnalando l'accaduto alle forze dell'ordine. Il bimbo è stato poi trasferito al Policlinico Agostino Gemelli di Roma, dove si trova ricoverato.

Non è chiaro cosa sia successo al bambino, se possa aver assunto in qualche modo la sostanza stupefacente per ingerimento o inalazione del suo fumo. Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia di Stato, che hanno ascoltato i genitori e cercano di ricostruire la dinamica dell'accaduto per capire come abbia fatto il piccolo ad entrare in contatto con la droga.