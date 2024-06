video suggerito

Bimbo di 7 anni in auto nel traffico verso l’ospedale: carabinieri lo scortano e gli salvano la vita La corsa contro il tempo verso il Bambino Gesù a dicembre scorso, poi il lungo ricovero: oggi il piccolo Marzio sta bene. “Gli avete salvato la vita”, dicono i genitori ai carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

41 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il piccolo Marzio insieme ai due carabinieri che l'hanno salvato.

Il malore e la corsa contro il tempo nel traffico della capitale. Marzio ha sette anni e sta male. I genitori decidono di portarlo in ospedale, al pronto soccorso del Bambino Gesù. Ma il traffico, come spesso succede lungo le vie della capitale, è molto. Le auto sono incolonnate eil papà, al volante, prova a farsi strada nei tratti congestionati, in emergenza. Proprio in quel momento alcuni carabinieri della stazione di Roma Alessandrino si accorgono dell'automobile e dei tentativi di farsi strada. E decidono di intervenire.

L'intervento dei carabinieri

I militari non ci pensano due volte. Si avvicinano all'automobile e, alla vista del bambino in automobile privo di sensi, non hanno dubbi. Intervengono immediatamente sulla viabilità stradale, aiutando la macchina su cui il piccolo Marzio viaggia con i genitori a farsi strada con più facilità nonostante la lunga fila di auto, consentendo di arrivare in tempo al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico romano.

Il piccolo Marzio oggi: il ringraziamento in caserma

È il 30 dicembre 2023 quando il piccolo Marzio si sente male. Oggi, a sei mesi dall'episodio, tre dei quali passati in ricovero, il bimbo e i genitori sono andati a fare visita ai militari che li hanno aiutati. "Dopo il ricovero è stato dimesso, ora sta bene – dice il padre ai carabinieri – Il vostro intervento gli ha salvato la vita". Per il bimbo e la sua sorellina, nel corso della visita odierna, c'è la possibilità di vedere da vicino i mezzi e l’equipaggiamento dell’Arma dei Carabinieri, fra cui una gazzella e le moto dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, e di ricevere i gadget per ricordo della visita.