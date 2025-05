Bimbo di 5 anni trovato a vagare in strada, a casa da solo il fratellino neonato: i genitori erano fuori

video suggerito

A cura di Enza Savarese

Bambino di cinque anni lasciato da solo in casa esce e vaga in strada. Soccorso dai passanti il bambino è stato riportato a casa dagli agenti. Dentro l'abitazione è stato trovato anche il fratellino neonato. La madre era uscita per fare la spesa lasciando i figli con il marito. L'uomo però si sarebbe allontanato dall'abitazione lasciandoli da soli. Sulla vicenda indaga la polizia locale insieme ai servizi sociali del capoluogo.

L'episodio succede a Viterbo intorno alle nove di questa mattina. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati i passanti che si trovavano in via Saffi. I testimoni hanno raccontato di aver visto il bambino di cinque anni vagare da solo in strada. Recuperato ed allontanato dalle macchine, il piccolo è stato portato in un bar della zona, dove i presenti lo hanno riscaldato e tranquillizzato in attesa dell'arrivo delle unità competenti. Poco dopo sopraggiungono gli agenti della polizia locale che parlando con il bambino riescono a trovare la casa da cui era uscito. Arrivati nell'abitazione la porta era ancora spalancata. All'interno nessun adulto, ma solo il fratellino neonato del bambino che dormiva in una culla. Dopo circa un'ora è stata rintracciata la madre dei piccoli che si trovava in un supermercato vicino per fare la spesa. La donna sentita dagli agenti ha raccontato di aver lasciato i figli alle cure del marito. L'uomo però per una dinamica ancora da accertare si sarebbe allontanato da casa lasciando i figli dentro. Il bambino più grande di cinque anni sarebbe riuscito ad aprire la porta e ad uscire in strada. Sulla vicenda indaga la polizia locale e i servizi sociali della città di Viterbo.