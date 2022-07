Bimbo di 12 anni scavalca una recinzione e rimane infilzato: soccorso con l’eliambulanza È meno grave di quanto si temeva all’inizio un bambino di 12 anni che è rimasto infilzato mentre tentava di scavalcare una cancellata a Monterosi.

A cura di Alessia Rabbai

Un bambino di dodici anni è finito in ospedale dopo essere rimasto infilazato da una recinzione che aveva provato a scavalcare. I fatti sono avvenuti nella serata di ieri, venerdì 15 luglio, nel Comune di Monterosi, in provincia di Viterbo. Secondo le informazioni apprese il piccolo era in strada quando, per motivi che non sono noti, ha cercato di scavalcare una recinzione che si trova in un'area verde del paese. Un piede davanti all'altro, poi però qualcosa è andato storto, forse ha perso l'equilibrio ed è scivolato. Nel cadere si è infilzato con la recizione ed ha avuto bisogno di cure mediche. Sono stati attimi di apprensione per i famigliari del bambino, che credevano avesse riportato traumi seri. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è intervenuto il personale sanitario, che lo ha preso in carico e trasportato in ospedale.

Il bimbo soccorso in codice rosso non rischia di morire

Data la dinamica dell'incidente, la giovane età del paziente e le sue condizioni di salute che inizialmente erano parse gravi, è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza. I sanitari hanno preso in carico il bambino e lo hanno trasportato in volo dal territorio del Viterbese al policlinico Agostino Gemelli di Roma. Arrivato al pronto soccorso del nosocomio romano in codice rosso, il giovane paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Da quanto si apprende fortunatamente le sue condizioni di salute sono buone e le ferite che ha riportato agli arti meno gravi di quanto sembrasse all'inzio.