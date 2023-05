Bimbo di 11 anni cade mentre va scuola: soccorso in eliambulanza, ha un trauma cranico Un bimbo di undici anni è caduto e ha battuto la testa mentre dirigeva verso il pullmino che lo avrebbe portato a scuola. Soccorso in eliambulanza, ha riportato un trauma cranico.

A cura di Alessia Rabbai

È finito in ospedale con un trauma cranico un bambino di undici anni inciampato e caduto a terra mentre andava a scuola. I fatti risalgono alla mattinata di oggi, martedì 2 maggio e si sono verificati nel Frusinate, nel Comune di Sant'Elia Fiumerapido, centro ciociaro di poche migliaia di abitanti. Per il piccolo a seguito della caduta è stato necessario il trasporto in eliambulanza all'ospedale. Secondo le informazioni apprese al momento dell'incidente era mattina e il bambino era uscito di casa per andare al scuola e si stava dirigendo verso lo scuolabus quando, improvvisamente, per cause non note, ha inciampato ed è caduto a terra, battendo la testa.

Il bimbo ha un trauma cranico

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è arrivato in breve tempo il personale sanitario, che lo ha trasportato in ospedale al Santa Scolastica di Cassino. Data la giovane età e le sue condizioni di salute è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza, che lo ha trasferito in volo a Roma. Arrivato al pronto soccorso il piccolo paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Ha riportato una trauma cranico.