Bimbo di 10 anni investito da un’auto dopo essere sceso dallo scuolabus: è grave L’incidente è accaduto oggi a Pignataro Interamna, provincia di Frosinone. Stando a quanto si apprende, l’incidente è avvenuto in via Termini, una strada che collega il comune di Pignataro a San Giorgio a Liri.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Un bambino di 10 anni è stato investito da un'automobile dopo essere sceso dallo scuolabus. È accaduto oggi a Pignataro Interamna, provincia di Frosinone. Stando a quanto si apprende, l'incidente è avvenuto in via Termini, una strada che collega il comune di Pignataro a San Giorgio a Liri. Il piccolo è stato immediatamente soccorso dalle persone che hanno assistito alla scena e dal conducente del mezzo, poi è stato trasferito d'urgenza in eliambulanza al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Bambino Gesù, dov'è tuttora ricoverato in gravi condizioni.

I carabinieri della compagnia di Pontecorvo stanno cercando di ricostruire nei minimi dettagli la dinamica dell'incidente.

Intanto restano gravi anche le condizioni del ragazzino di 14 anni di Morolo, caduto da una giostra ‘ragno' sabato scorso a Frosinone. Il 14enne è ricoverato tuttora nel reparto di terapia intensiva del policlinico Agostino Gemelli di Roma, dov'è stato sottoposto a un delicato intervento. La prognosi rimane riservata. Delle indagini si stanno occupando, anche in questo caso, i carabinieri. Stando a quanto ricostruito dai militari della compagnia di Frosinone, il ragazzo era arrivato nel capoluogo ciociaro per trascorrere un pomeriggio insieme ad alcuni amici alle giostre. Mentre il ‘polpo' era ancora in movimento, il ragazzino è caduto e si è schiantato contro le inferriate di protezione. Immediatamente è stato lanciato l'allarme e subito è stato disposto il trasferimento d'urgenza all'ospedale romano. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime e ha perso immediatamente conoscenza. Da accertare ancora le cause dell'incidente.