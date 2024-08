video suggerito

Bimba si sente male in acqua al lago di Bracciano: un ragazzo sente le urla dei genitori e la salva Paura a Bracciano, dove una bimba ha perso i sensi mentre stava facendo il bagno nel lago.

A cura di Beatrice Tominic

Tragedia sfiorata a Bracciano dove una bimba ha perso i sensi mentre stava facendo un bagno nelle acque del lago. La bambina stava nuotando davanti ai suoi genitori, nel tratto di lago davanti alla spiaggia di Vigna di Valle, nel pomeriggio di mercoledì 14 agosto scorso, quando è scomparsa in acqua.

Bimba si sente male mentre nuota nel lago: cosa è successo

I fatti risalgono al pomeriggio di mercoledì scorso, 14 agosto 2024. La bimba si trovava al lago con la sua famiglia, nella spiaggia di Vigna di Valle, quando sono andati in acqua per un bagno. La bambina ha iniziato a nuotare davanti allo sguardo dei genitori fino a quando, all'improvviso, non è sparita sott'acqua. Poi è riapparsa, ormai prima di sensi, come hanno raccontato alcuni testimoni che si trovavano con loro.

Preoccupatissimi, i genitori hanno iniziato ad urlare, attirando l'attenzione di un giovane che si trovava in spiaggia.

Il salvataggio della bimba

Attirato delle grida dei genitori, un giovane che si trovava in spiaggia si è lanciato per recuperare la piccola. Una volta presa in braccio la bambina, l'ha portata fuori dall'acqua e, una volta a riva, ha iniziato il procedimento di rianimazione cardiopolmonare. Alla rianimazione la piccola ha risposto bene: dopo il massaggio, si è ripresa. La bambina ha ripreso conoscenza. Poi, per la sua sicurezza sono scattati i soccorsi medici, con il trasporto immediato in ospedale da parte degli operatori del pronto soccorso sanitario, allertati non appena scattato l'allarme.

Un gesto che molti non hanno remore a definire eroico quello che giovane di Cerveteri che si è tuffato in acqua per salvare la piccola non appena sentite le urla dei genitori.