Bimba rischia di soffocare con un forasacco, passante eroe le disostruisce le vie aree e la salva Un passante ha salvato la vita di una bambina di circa un anno in un'area giochi a Latina. Le ha disostruito le vie aeree da un forasacco, che le impediva di respirare.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Momenti di paura per una bambina di circa un anno, che ha rischiato di soffocare a causa di un forasacco. A salvarla è stato un passante, che le ha disostruito le vie aeree. L'episodio, che sarebbe potuto culminare in tragedia, ma che fortunatamente si è concluso con il lieto fine, è avvenuto nel pomeriggio di venerdì scorso 9 maggio in Piazza Santa Maria Goretti a Latina.

Come riporta Il Messaggero al momento dell'accaduto la bambina stava giocando con i suoi fratelli. Un forasacco le è entrato inavvertitamente in gola, ostruendole le vie respiratorie. La piccola ha iniziato a tossire, fino a restare in silenzio. Suo padre quando si è reso conto di ciò che stava accadendo si è sentito male ed è svenuto per la paura. La scena si è svolta davanti agli occhi di alcune persone che si trovavano nell'area giochi, adulti e bambini.

La fortuna ha voluto che proprio in quel momento passasse da lì un uomo sulla cinquantina, che conosceva le manovre di distostruzione pediatrica delle vie aeree. Dopo aver assistito alla scena da lontano e capito la gravità della situazione, è sceso dall'auto e si è avvicinato velocemente alla bambina. Ha iniziato le manovre sulla piccola, dandole piccoli ma decisi colpi sulla schena, continuando fino a quando on ha ripreso a tossire e poi a respirare: era salva! Il padre della bambina ha ripreso lentamente conoscenza e con stupore ha appreso, ancora sotto shock, che sua figlia era fuori pericolo.

La notizia ha fatto il giro dei social network, pubblicata in un post sul gruppo Facebook "Sei di Latina se…". "È fondamentale sensibilizzare le persone sull'importanza di queste manovre" scrive una volontaria della Croce Rossa. Tanti gli utenti che hanno condiviso il post, cercando di risalire al passante eroe intervenuto per salvare la bambina.