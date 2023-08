Bimba di 9 anni travolta dal padre sullo scivolo del parco acquatico: scongiurata la paralisi Stavano scendendo insieme su uno degli scivoli del parco acquatico, quando, arrivati in piscina, il padre l’ha travolta: è grave.

È successo verso mezzogiorno nella giornata di oggi, martedì 22 agosto 2023, al parco acquatico Acquafelix di Civitavecchia, sul litorale laziale a nord della capitale. Una bambina di 9 anni di Roma, arrivata nel parco acquatico per divertirsi insieme alla famiglia, si trovava sopra una delle attrazioni, uno scivolo che terminava all'interno di una delle grandi piscine della struttura. Alle sue spalle, durante tutta la discesa sull'attrazione acquatica, c'era il padre.

I due sono scivolati insieme lungo tutta lo scivolo, fra schizzi e gocce d'acqua, quando, una volta terminata la discesa, sono arrivati in piscina. È stato proprio non appena precipitati nella vasca che il padre ha inavvertitamente travolto la piccola, schiacciandola. Nella caduta, l'uomo ha colpito la bambina, che ha sbattuto violentemente alla schiena.

L'arrivo dei soccorsi: la bimba rischia la paralisi

La situazione si è mostrata grave fin dal primo momento: la piccola è apparsa in condizioni molto critiche fin da subito. Una volta uscita dall'acqua, non riusciva a muovere né le gambe né le braccia. Sono stati immediatamente allertati i soccorsi: gli operatori del personale sanitario del 118 sono arrivati in breve tempo a bordo di un elisoccorso per prendere in cura la bambina.

Hanno fatto salire la piccola sull'eliambulanza e l'hanno trasportata d'urgenza all'ospedale pediatrico Bambino Gesù dove è stata ricoverata. Da quanto si apprende, la piccola è già stata sottoposta ai primi controlli da parte dell'equipe medica: secondo la tac e i risultati delle analisi la piccola sta bene, ma resta sotto osservazione.