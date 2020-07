È circa la mezzanotte dello scorso venerdì quando un uomo di 52 anni è stato arrestato con l'accusa di aver aggredito la compagna. Tutto è cominciato quando la coppia stava tornando a casa insieme a uno dei due figli. All'interno della vettura, al culmine di un litigio, l'uomo violento ha aggredito la donna per poi uscire dall'auto.

A quel punto la vittima dell'aggressione ha chiamato le forze dell'ordine e un'ambulanza, chiedendo a una sua amica di fargli compagnia e di accogliere i due figli in casa sua. Notandola sotto l'abitazione il 52enne, che nel frattempo aveva rincasato, ha cominciato a inveirle contro lanciandogli addosso i vasi dal balcone, proferendo minacce e insulti.

È accaduto in zona Tor Tre Teste

Quando le forze dell'ordine sono giunte sul posto, hanno subito trovato la donna che in strada in via del Prato, in zona Tor Tre Teste, alla periferia Est della capitale, che presentava un vistoso rigonfiamento sul labbro frutto delle percosse subite. Ascoltata la testimonianza, hanno proceduto con individuare e denunciare il compagno violento: negli 8 anni di vita in comune della coppia quello di venerdì non sarebbe il primo episodio di questo tipo.

L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia

Trasferito al Commissariato Casilino per essere identificato e per le procedure di rito, è stato arrestato per lesioni e maltrattamenti in famiglia. Quando è stato portato via dagli agenti della Polizia di Stato dall'appartamento, ha visto la donna assistita dal persona sanitario e non ha rinunciato neanche in questa occasione a minacciarla, promettendogli che l'avrebbe "scannata" una volta tornato in libertà.