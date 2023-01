Benedetto XVI, ultimo giorno di camera ardente. Domani i funerali celebrati da papa Francesco Ultimo giorno di camera ardente a San Pietro, attesi domani i funerali di Benedetto XVI a San Pietro: oltre alle delegazioni ufficiali di Italia e Germania, anche molti volti noti della politica internazionale.

A cura di Beatrice Tominic

La coda di fedeli in fila per rendere omaggio a Benedetto XVI in Vaticano.

È iniziata alle ore 7 di questa mattina, mercoledì 4 gennaio, l'ultima giornata di camera ardente di Benedetto XVI: le porte della basilica di San Pietro, aperte per l'omaggio al papa emerito, si chiuderanno stasera alle ore 19. Dallo scorso lunedì, 2 gennaio, il feretro di Benedetto XVI è esposto all'interno della basilica. Solo il primo giorno, sono stati contati oltre 50mila fedeli in visita per celebrare il papa tedesco, mentre sembra che ieri il numero di pellegrini in visita sia apparso raddoppiato già a mezzogiorno.

Nella giornata di domani, giovedì 5 gennaio, invece, si svolgeranno i funerali, celebrati nel cuore del Vaticano, a San Pietro, da papa Francesco. Oggi e domani, per permettere l'affluenza delle persone alle esequie, è stato potenziato il servizio di trasporto pubblico, con un aumento di treni in transito sulla linea dell metropolitana A, lungo la quale si trova la fermata che porta in Vaticano, Ottaviano- Musei Vaticani e dei bus delle linee 64 e 40, che collegano la stazione Termini a San Pietro e Termini con Borgo Sant'Angelo.

Funerali di Benedetto XVI: fra i fedeli anche molti volti della politica

Alla notizia della morte di Benedetto XVI era stata stimata la partecipazione di circa 60mila persone ai funerali, ma visto il grande e inatteso afflusso di fedeli nei giorni di camera ardente, è probabile che anche questo sia una cifra destinata a salire. Oltre alle tante persone che decideranno di partecipare all'evento, saranno presenti anche volti noti della politica italiana e internazionale.

Il presidente dell Repubblica Sergio

Mattarella rende omaggio a Benedetto XVI.

Le delegazioni ufficiali che assisteranno ai funerali sono quella italiana, presieduta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, già in visita per omaggiare il papa emerito nel primo giorno di camera ardente (foto in alto) e quella tedesca con il presidente Frank-Walter Steinmeier e il Cancelliere Olaf Sholz. Tutte le altre personalità, anche istituzionali, parteciperanno a titolo personale. Fra loro è stata confermata la presenza dei reali del Belgio, Filippo e Matilde e della Regina Sofia, madre del re di Spagna, ma anche il presidente polacco Andrzej Duda, quello portoghese Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa e quello ungherese Katalin Novak. Dall'Ungheria ieri è arrivato anche il premier Viktor Orbán, per fare visita alla camera ardente.

Presente giovedì anche il governatore della Baviera Markus Söder e, per quanto riguarda le personalità religiose, il Patriarca di Antiochia dei Siri, Ignazio Youssef III Younan, il metropolita della Chiesa russa Antonij di Volokolamsk e una delegazione del Patriarcato ortodosso di Costantinopoli.

La sepoltura nelle Grotte Vaticane

Al termine delle celebrazioni, la salma di Benedetto XVI verrà tumulata negli spazi che si trovano fra l'attuale basilica di San Pietro e quella antica costantiniana: proprio per la loro posizione, tre metri sotto terra, sono nominate Grotte Vaticane. Il papa emerito Benedetto XVI, in particolare, verrà sepolto nello spazio in cui era già stato collocato Giovanni Paolo II prima che, a seguito della santificazione, il feretro venisse spostato.