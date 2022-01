Befana a Roma: gli orari di metro e bus giovedì 6 gennaio La Festa della Befana a Roma vede il servizio di trasporto pubblico potenziato. Per l’Epifania le metro seguono il normale orario dei giorni festivi fino alle 23.30.

A cura di Alessia Rabbai

La festa della Befana a Roma vede il servizio di trasporto pubblico rafforzato. Per l'Epifania le metro saranno aperte fino alle ore 23.30. Il potenziamento del trasporto pubblico capitolino gestito da Atac resterà in vigore fino al 9 gennaio 2022. L'azienda che gestisce il trasporto pubblico in città infatti in occasione delle festività natalizie festività natalizie ha messo in atto un piano per potenziare la fascia oraria compresa tra le 10.30 e le 20.30. Un incremento dell'offerta per andare in contro da una parte all'esigenza dei cittadini di spostarsi vero il centro storico, i centri commericali e i luoghi della cultura in questo particolare momento dell'anno, dall'altra evitare che a bordo delle vetture si verifichino assembramenti, per il contenimento di contagi di Covid-19.

Fino a che ora è aperta la metro a Roma per la Befana?

Le linee della metropolitana di Roma A, B, B1 e C per la Befana seguiranno l'orario normale dei festivi, fino alle ore 23.30.

Orari di bus e tram a Roma per la Befana

Giovedì 6 gennaio in occasione della Festa della Befana è in vigore l'orario normale in vigore nei giorni festivi. Sono poteziate le linee 075 – 46 – 53 – 70 – 74 – 85 – 160 – 170 – 301 – 492 – 705 – 714 – 990, attive – dalle ore 9 alle ore 2o. Patenziate anche le linee elettriche del centro 100 e 119, attive nella fascia oraria 9:00 – 20:00 con lo stesso percorso normalmente attivo nei giorni feriali e il sabato.

Ztl e varchi attivi a Roma per la Befana

Per quanto riguarda invece gli spostamenti con i veicoli privati ecco le Ztl e gli orari dei varchi attivi: la Ztl Centro Storico (diurna) è attiva dalle ore 6.30 alle ore 18, mentre la Ztl A1 (Tridente) è attiva dalle ore 6.30 alle ore 19.00.