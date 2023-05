Barcone ristorante sul Tevere imbarca acqua: il Lian Club rischia di affondare Rischia di affondare il barcone che ospita il famoso locale sul fiume: indispensabile l’intervento di polizia fluviale e sommozzatori dei vigili del fuoco per tenerlo a galla.

A cura di Beatrice Tominic

Ha iniziato ad imbarcare acqua nel pomeriggio di oggi, giovedì 11 maggio e si è inclinato su un lato: questo è quanto accaduto al Lian Club, noto ristorante e bar ospitato all'interno di uno dei tanti barconi che si trovano sul fiume Tevere a Roma.

A dare l'allarme sono stati gli agenti del reparto fluviale della Polizia Locale di Roma Capitale: sul posto, in breve tempo, sono arrivati quelli della polizia fluviale insieme ai vigili del fuoco e al loro nucleo di sommozzatori, ancora sul posto per salvare l'imbarcazione dall'affondamento. Sono proprio i sommozzatori che da ore stanno provvedendo a chiudere la falla che si è aperta e ha iniziato a far imbarcare acqua: secondo le prime verifiche, a causare il danneggiamento del barcone sarebbe stata un'avaria. Diverse decine di agenti si trovano sul luogo già da questo pomeriggio per monitorare la situazione.

Oltre a loro, indispensabile il contributo di tutti gli altri agenti che hanno provveduto a montare appositi supporti al muro per permettere all'imbarcazione di non inclinarsi più di quanto non sia già e a gonfiare palloncini per mantenere a galla il barcone.

Intanto, in superficie, è stata disposta la chiusura del tratto di banchina su cui si affaccia il locale, alla golena destra del ponte Cavour, che unisce il Lungotevere Prati e il Lungotevere in Augusta, dove sorge l'Ara Pacis.

Il ristorante Lian Club

Il famoso battello, fra il 2016 e il 2018, aveva ospitato le feste del Movimento Cinque Stelle, da quelle più personali, come nel caso del compleanno di Luigi Di Maio, fino a quelle per celebrare le vittorie politiche, fra cui quella sulla manovra economica e l'entrata in vigore del reddito di cittadinanza.