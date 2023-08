Bambino trovato nudo sotto la pioggia a Viterbo, la madre denunciata per abbandono di minore La madre del bambino trovato ieri a vagare nudo per le vie di Viterbo è stata denunciata per abbandono di minore. I due vengono dalla Guinea e si trovano in un centro d’accoglienza della città.

A cura di Simona Berterame

La storia di Mamadou, il bambino di sei anni trovato nudo e scalzo a vagare sotto la pioggia, ha sconvolto la città di Viterbo. L'episodio è stato raccontato sui social dall'avvocato Giuseppe Picchiarelli, che ha immediatamente soccorso il bambino e dato l'allarme. Il bimbo era sdraiato in strada da chissà quanto, senza vestiti e sotto il temporale battente. Ad aver spinto il legale a rendere pubblica questa storia è stata l'indifferenza nei confronti di un minore che ha camminato da solo per il centro di Viterbo, percorrendo le strade principali e più frequentate della zona, senza che nessuno gli prestasse soccorso. "Non riesco a togliere dalla mente il suo sguardo perso nel vuoto tra paura e smarrimento e il fatto che sia potuto accadere che un bambino di sei anni cammina nudo e scalzo sotto la pioggia in una delle vie centrali più trafficate di Viterbo a quell’ora senza che nessuno si sia fermato – ha scritto l'avvocato in un lungo post sul suo profilo Facebook – Mamadou è invisibile perché la sua fragile esistenza ci richiama alle nostre responsabilità sbattendocele in faccia , Mamadou è un fantasma che i tanti onesti cittadini che a quell’ora attraversavano Viterbo hanno preferito non vedere, girando il capo dall’ altra parte. Buona vita, piccolo Mamadou, anche se in questo squallido mondo non sarà facile".

La storia

Secondo una prima ricostruzione fatta dalle forze dell'ordine, intervenute dopo la chiamata fatta dall'avvocato, il bambino si sarebbe allontanato dal centro d'accoglienza ieri mattina presto. Il piccolo era ospite di questa struttura, poco lontana dal dove è stato poi soccorso, insieme alla madre. La donna, originaria della Guinea, è stata denunciata per abbandono di minore mentre il figlio è stato prima visitato in ospedale e poi ricondotto nel centro.