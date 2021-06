"Spiagge libere senza bagnini ad Ostia" è la denuncia arriva dal capogruppo della Lega in X municipio Monica Picca e Fabrizio Santori, dirigente romano della Lega. Il dito è puntato contro l'amministrazione pentastellata che non avrebbe ancora previsto un servizio durante l'intero arco della settimana, assicurando gli assistenti bagnanti i tratti di sua competenza solo nei weekend. La critica è arrivata dopo i fatti di ieri, mercoledì 16 giugno, quando un giovane ha rischiato di annegare nella spiaggia libera ‘gialla' ed è stato salvato da un bagnino del vicino stabilimento, che lo ha visto in acqua in evidente difficoltà a tornare a riva. "L'amministrazione Cinque Stelle con le sue folli scelte ha rischiato per l'ennesima volta di mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini – sostengono i due leghisti – per mesi abbiamo chiesto in commissione trasparenza la tutela degli operatori della balneazione, per poter garantire la piena sicurezza del mare nel tratto libero a gestione comunale".

La riposta della presidente di Municipio

Contattata da Fanpage.it sulla polemica la presidente di Municipio Giuliana Di Pillo ha spiegato che: "Il servizio bagnini sulle spiagge libere non è obbligatorio, ma basta che siano presenti cartelli per segnalare che il litorale su un determinato tratto è incustodito". La presidente di municipio ha risposto alle accuse chiarendo che: "Noi mettiamo a dosposizione il servizio, come ogni anno, a giugno nei weekend, mentre dal 1 luglio saràà attivato per tutta la settimana, feriali e festivi, rispettando l'ordinanza di balneazione".

Ripartita la stagione balneare ad Ostia

"La stagione balneare ad Ostia è ripartita – spiega Di Pillo – abbiamo registrato già nella prima metà di giugno un grande afflusso di persone sul litorale grazie all'allentamento delle misure restrittive e ad una graduale ripartenza. Come amministrazione ci siamo adoperati per sostenere e incentivare le attività locali. L'attenzione è massima esta ad ogni singolo comportarsi con la consapevolezza che l'emergenza sanitaria non è finita".