Avvolto dalle fiamme il castello medievale dove nacque san Tommaso d’Acquino Per fortuna l’incendio è stato spento, ma il rogo che ieri ha avvolto il castello medievale di Roccasecca, provincia di Latina, ha provocato danni notevoli. Tutto il camminamento in legno all’interno del maniero e parte della vegetazione sono stati distrutti dalle fiamme, le mura sono gravemente compromesse e rischiano di cadere.

A cura di Enrico Tata

Per fortuna l'incendio è stato spento, ma il rogo che ieri ha avvolto il castello medievale di Roccasecca, provincia di Latina, ha provocato danni notevoli. Tutto il camminamento in legno all'interno del maniero e parte della vegetazione sono stati distrutti dalle fiamme, le mura sono gravemente compromesse e rischiano di cadere. Per il sindaco di Roccasecca, Giuseppe Sacco, si tratta di un "danno incalcolabile. È stato distrutto un patrimonio millenario meta ogni giorno di turisti. La storia del castello è legata a eventi che hanno segnato il percorso umano e religioso del giovane san Tommaso. Per questo faccio appello al ministro Franceschini affinché questa importante pietra miliare della nostra nazione possa tornare a essere meta di visitatori".

Il castello dei Conti d'Aquino fu fatto costruire nel 994 da Mansone, abate di Montecassino, per difendersi dai Longobardi. Il castello, quindi, aveva uno scopo difensivo, ma nei secoli fu distrutto e costruito diverse volte. Secondo alcuni storici Tommaso d'Aquino sarebbe nato nel castello nell'anno 1225, nell'ambiente che ancora oggi è chiamato ‘casa di San Tommaso'. Nelle vicinanze del castello, tra l'altro, c'è anche una chiesa dedicata a San Tommaso d'Aquino, con l'incendio che stava per aggredire il tetto in legno, ma fortunatamente l'intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Come detto, però, la preoccupazione è per la tenuta strutturale dell'antico castello, gravemente danneggiato dalle fiamme. Sicuramente il camminamento in legno dovrà essere ricostruito, ma la speranza è che le mura non siano in pericolo di crollo immediato.